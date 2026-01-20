Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XIV

Trang chủ
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: Nhạc Dương)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: Nhạc Dương)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tại phiên thảo luận. (Ảnh: Nhạc Dương)
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: TTXVN)
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại phiên thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: Nhạc Dương)
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: Nhạc Dương)
Các đại biểu thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: Nhạc Dương)
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu thảo luận tại Đoàn. (Ảnh: TTXVN)
