Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb trực tiếp ra sân bay đón, tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam vang lên, hai Thủ tướng duyệt đội danh dự và giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam.

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng và năng động.

Đây là dịp để hai bên thảo luận, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu bổ sung lẫn nhau, như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo.

Chuyến thăm cũng giúp tạo động lực chính trị mạnh mẽ, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm xuất – nhập khẩu. Đồng thời, việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác kinh tế, các diễn đàn trao đổi thương mại và các dự án liên doanh sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Algeria lên một tầm cao mới.

Việt Nam và Algeria có mối quan hệ chính trị - ngoại giao bền chặt, vượt thời gian, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời hai nước có mô hình, trình độ phát triển, sự tiếp cận công nghệ tương đồng và phù hợp.

Thương mại Việt Nam - Algeria còn nhiều dư địa hợp tác. Trong đó, Algeria là thị trường còn nhiều dư địa cho cà phê. Dầu khí vẫn là lĩnh vực hợp tác đầu tư nhiều triển vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Algeria. Với sự thành công của dự án Liên doanh khai thác dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tại Algeria, hai bên tiếp tục trao cho nhau cơ hội hợp tác để tiếp tục khai thác các mỏ dầu khác tại Algeria.

Sự phát triển cùng với chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam và Algeria, hai bên đang khuyến khích các doanh nghiệp từ cả hai quốc gia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp nặng và nhẹ, năng lượng, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, nông ngư nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo, luyện kim, tài chính, ngân hàng và nông nghiệp.

Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường châu Á trong khi Algeria là cửa ngõ vào thị trường châu Phi, hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội cho mỗi nước tiếp cận thị trường tiềm năng và rộng lớn hơn về kinh tế và thị trường của cả hai bên.