Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần '3 tiên phong' trong khởi nghiệp

Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng, các đại biểu dự Hội nghị dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Triển khai Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt gần 600% so với mục tiêu đề ra). Hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt 665% so với mục tiêu). Hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 130% so với mục tiêu).

Hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô. Trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sovico bày tỏ luôn coi hoạt động cộng đồng và nhất là hoạt động cùng phụ nữ, trẻ em là một phần của đời sống doanh nghiệp.

Tập đoàn Sovico luôn trao quyền tiếp cận vốn ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa với tinh thần "nguồn vốn nhỏ có thể tạo thay đổi lớn"; đồng thời cam kết tiếp tục mở rộng các gói tín dụng ưu đãi cho phụ nữ khởi nghiệp số, khởi nghiệp xanh, tham gia các chương trình chuyển đổi số dành cho phụ nữ:

"Chúng tôi cam kết tiếp tục mở các khóa đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử, tài chính thông minh... để phụ nữ có thể làm chủ tương lai; Cam kết tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ giáo dục, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tiếp tục hành trình thúc đẩy phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Sovico vừa khẩn cấp triển khai các hoạt động hỗ trợ vùng bão lũ, ưu tiên hồi phục kinh doanh khởi nghiệp sau bão lũ cho chị em", bà Thảo nói.

Nhấn mạnh đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần xây dựng quyền năng kinh tế của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, TS Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - kiến nghị xây dựng văn hóa khởi nghiệp toàn dân, dám nghĩ, dám làm và mong muốn phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số, hạ tầng công nghệ dùng chung.

Việt Nam rất nhiều tiềm năng, những ngành nghề mới trên môi trường số và sự trợ giúp của AI có thể triển khai "mỗi người có thể thành lập một doanh nghiệp" và có những cơ chế thử nghiệm về chính sách cũng như cơ chế thử nghiệm về sản phẩm, dịch vụ mô hình mới.

"Đề xuất là các trường đại học, các trường cao đẳng, phổ thông sẽ phải chuyển hướng để đào tạo nguồn nhân lực lâu dài, theo định hướng đại học khởi nghiệp sáng tạo, đại học về đổi mới sáng tạo, cũng như các chương trình huấn luyện cho các học sinh. Đặc biệt, thị trường vốn và tài chính phải có chính sách đột phá, vì cuối cùng thước đo hiệu quả đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế", TS Quất nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện các bộ, UBND TP Hà Nội và đơn vị đồng hành đã bấm nút quả cầu năng lượng triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc quyết tâm, triển khai hiệu quả Đề án 939 trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

"Chúng ta rất xúc động đằng sau mỗi câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ là một ngọn lửa khát vọng, quyết tâm vươn lên đổi đời, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, được thắp lên sau mỗi việc. Qua đó thể hiện khát vọng, thể hiện quyết tâm, thể hiện sự đổi đời, một tinh thần đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Đằng sau mỗi mô hình, dự án khởi nghiệp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ ý chí dấn thân, quyết tâm quyết liệt của phụ nữ Việt Nam được chắp cánh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động, kịp thời tổ chức hội nghị triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đề án không chỉ nằm ở sự hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo, mà còn góp phần trực tiếp thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Thủ tướng cho rằng không gian phát triển mới không có giới hạn cho các chủ thể, đặc biệt là phụ nữ trong khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, do đó phụ nữ Việt Nam cần phát huy tinh thần "3 tiên phong" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".

"Một là tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp và dám vượt qua giới hạn của bản thân. Nhiều phụ nữ đã vượt qua giới hạn của bản thân mình, sức sáng tạo của người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai tôi đề nghị chị em tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt và chấp nhận rủi ro... đây là một tiên phong rất quan trọng để chị em vững tin đi lên. Tiên phong thứ ba là đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật.

Đấy là 3 tiên phong và tôi tin chắc phụ nữ làm được", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng đề nghị phụ nữ "5 làm chủ" gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035". Trong đó, các bộ, ngành tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng xanh, các quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn lực đất đai, tài nguyên, công nghệ, thị trường...

Các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam mãi luôn là biểu tượng của ý chí, đạo đức, tri thức, nghị lực, sự bền bỉ, dẻo dai và sức sáng tạo không ngừng, ngày càng tự tin tiếp tục vững bước tiến vào thương trường, thành công trong sản xuất, kinh doanh, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh với năng lực tài chính, quản trị vững mạnh, tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.