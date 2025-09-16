(VTC News) -

Ngày 16/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua tờ trình Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả 72/72 phiếu nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay ông Trần Quốc Nam, người đã xin nghỉ công tác trước đó vì lý do cá nhân.

Ông Toàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Khánh Hòa, có trình độ chuyên môn là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Tháng 2/2020, ông Toàn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10/2020, ông tái đắc cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, cũng trong nhiệm kỳ này, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vào ngày 1/7/2025, ông Toàn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.