Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

(VTC News) -

Chiều 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê quán TP Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới).