Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng

Chiều nay 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ, bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng với mức độ nghiêm trọng.

Thủ tướng khẳng định, không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay. Do đó, hơn bao giờ hết, các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Nhấn mạnh trong thế giới toàn cầu hóa sâu rộng với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng, vận mệnh của mỗi quốc gia gắn với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế.

“Ngày nay, an ninh của mỗi quốc gia không thể tách rời an ninh khu vực và toàn cầu. Do đó, để chung tay xử lý các thách thức an ninh và khủng hoảng đa chiều đó, các nước cần có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, qua đó tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các điểm nóng an ninh truyền thống cũng như các thách thức gay gắt về an ninh phi truyền thống, từ an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước đến an ninh mạng, an ninh con người…”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh chính là sự phát triển không đồng đều. Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong hơn hai thập kỷ qua. Từ một tổ chức hợp tác an ninh, ngày nay SCO đã mở rộng hợp tác thực chất sang các lĩnh vực phát triển. Cách tiếp cận toàn diện, cân bằng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thể hiện qua Tuyên bố Thiên Tân khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cơ sở đó, để Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp:

Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống.

Hai là, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các nước, nhất là các nước lớn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt và kề vai sát cánh với Liên hợp quốc trong thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn.

Chủ đề và nội dung Hội nghị có tính thời sự cao, cân bằng giữa an ninh và phát triển, phù hợp với sự quan tâm chung của các nước, do đó, thu hút sự tham dự rộng rãi, là Hội nghị có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng của hơn 23 nước và người đứng đầu của 10 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có lãnh đạo một số nước ASEAN như: Malaysia, Lào, Campuchia, Myanmar, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký ASEAN…