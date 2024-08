Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Chiều 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Tại dự án trên địa bàn xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, Thủ tướng thăm hỏi kỹ sư, công nhân thi công trên công trường của Tổng công ty Xây dựng số 1 - nhà thầu chính gói thầu số 3 thuộc Dự án thành phần 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi kỹ sư, công nhân thi công trên công trường.

Thủ tướng đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước việc đội ngũ cán bộ, kỹ sư "coi mưa nhỏ là không mưa, mưa to là mưa nhỏ, mưa to nữa thì căng bạt lên làm". Các kỹ sư cho biết, khó khăn với nhà thầu là thời tiết, nắng mưa thất thường, do đó cần có sự linh hoạt trong thi công.

Hỏi thăm việc làm, đời sống cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng ấn tượng với tinh thần lao động miệt mài, hăng say của người lao động tại các dự án. Thủ tướng cho rằng, việc mưa to coi như như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa đã truyền cảm hứng cho chính Thủ tướng, cho các đơn vị thi công khác.

Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu chính phải tạo điều kiện cho các nhà thầu địa phương trưởng thành, như ở Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối là một kinh nghiệm quý; đi đến đâu phải bám dân đến đó, phải biết dựa vào dân trong triển khai thi công các dự án.

Thủ tướng đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước việc đội ngũ cán bộ, kỹ sư "coi mưa nhỏ là không mưa, mưa to là mưa nhỏ, mưa to nữa thì căng bạt lên làm".

Qua hỏi thăm những người dân sống ở vùng dự án đi qua, Thủ tướng rất mừng được biết, các công trình này đã làm đổi thay cuộc sống của họ và giúp lưu thông hàng hóa tốt hơn. Thủ tướng đề nghị nhà thầu thi công và bà con chia sẻ vì công trình.

Tiếp tục đi thị sát tại vị trí Km105 trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với khí thế thi công trên công trường. Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu nắn tuyến thẳng nhất có thể, bố trí hợp lý các nút giao; việc chia dự án thành 3 Dự án thành phần là hợp lý.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên làm chủ dự án tuyến đường cao tốc nhưng đã nỗ lực rất lớn, đến nay tuyến cao tốc lên hình hãi rõ nét. Đoạn khó khăn trên tuyến cao tốc được giao cho Bộ Giao thông Vận tải, các nhà thầu lớn có kinh nghiệm, từ đó đã rút ra được kinh nghiệm hay cho toàn dự án.

Về công việc còn lại, Thủ tướng chỉ đạo phải nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, không thể chỉ có chính quyền, Ban Quản lý dự án mà Bí thư Tỉnh ủy phải tích cực vào cuộc chỉ đạo, huy động, vận động người dân; phải di dời các công trình kỹ thuật như cột điện giao chéo tuyến cao tốc, Thủ tướng giao EVN, Công ty Điện lực Đắk Lắk phải giải quyết tốt việc này.

Thủ tướng yêu cầu, khi đã có mặt bằng thì phải tăng cường làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", nỗ lực vượt mọi khó khăn về thời tiết, tăng tốc thi công.

Thủ tướng đề nghị huy động Quân khu 5, lực lượng công an, nhân dân địa phương vào hỗ trợ công trình ở những phần việc có thể làm được với tinh thần đã ra quân là chiến thắng; huy động thêm nhà thầu địa phương tham gia các gói thầu để các doanh nghiệp Tây Nguyên lớn mạnh.

Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân, và phải gắn bó với nhân dân địa phương nơi dự án; Bộ Giao thông Vận tải phải vừa làm vừa nghiệm thu.

Tỉnh Đắk Lắk cần phải làm bài bản, cố gắng xây dựng lại đường găng tiến độ, phấn đấu trong năm 2025 xong đoạn tuyến cao tốc này. Tỉnh Khánh Hòa làm 31km nên cũng cố gắng hoàn thành trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không được xé nhỏ các gói thầu.

Về phần việc của Bộ Giao thông Vận tải trên dự án có khoảng 38km ở khu vực đèo núi, Thủ tướng yêu cầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường.