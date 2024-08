Thủ tướng: Hà Nội cần làm tốt cải cách tiền lương gắn với kiểm soát giá cả

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 17/8.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá việc triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực từ đầu năm 2024 tới nay của Hà Nội, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Các đại biểu cũng trao đổi, xử lý kiến nghị của thành phố nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chỉ rõ 10 nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội dứt khoát không để thiếu thuốc, nhân lực y tế và chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt Hà Nội làm tốt công tác cải cách tiền lương gắn với kiểm soát tốt giá cả thị trường, nhất là bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để thiếu hụt lương thực, thực phẩm và xăng dầu.

Cùng đó, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường Vành đai 4, lưu ý việc giải phóng mặt bằng phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của bí thư cấp ủy.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng Thủ đô thông minh.

Hà Nội cũng cần nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sự hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính, phấn đấu nằm trong nhóm 5 - 10 địa phương tốt nhất về các chỉ số này.

Một vấn đề khác được Thủ tướng đề cập là Hà Nội phải từng bước giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị liên quan tới giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, xã hội…; rà soát các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao, phát huy mạnh mẽ truyền thống nghìn năm văn hiến, biến di sản thành tài sản, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Hà Nội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thành phố giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, để người dân và du khách luôn cảm thấy yên tâm tại "thành phố vì hòa bình".

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đề cập đến 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng trước hết yêu cầu Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và mới nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 9/8.

Thủ tướng lưu ý, cần xác định các mục tiêu đạt được thì tiếp tục đẩy mạnh, các mục tiêu chưa đạt được phải cố gắng nhiều hơn, các mục tiêu khó đạt được thì cần phải có giải pháp đột phá.

Theo Thủ tướng, tinh thần là quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, phân công công việc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả).

Bên cạnh đó, Hà Nội phải thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, hành chính, ý thức của cán bộ, công chức để huy động mọi nguồn lực phát triển Thủ đô...

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ quan điểm phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội", Thủ tướng đề cập.

Khẳng định Hà Nội có vinh dự lớn, đồng thời có trách nhiệm hết sức nặng nề, Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần".