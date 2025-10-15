Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh Hoá

(VTC News) -

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và trực tiếp chỉ đạo tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XX. (Ảnh: BTC)

Trong bài diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của tỉnh thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc của tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn khai mạc đại hội. (Ảnh: BTC)

Theo báo cáo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Thanh Hoá vượt, tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Quy mô GRDP năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD/người, gấp 1,7 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp.

Toàn tỉnh có trên 17.600 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt mục tiêu Đại hội; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 700,1 nghìn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016-2020. Thu hút được 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án FDI (trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Hồng Phong trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX. (Ảnh: BTC)

Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thanh Hoá phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm (2026-2030) đạt 840 nghìn tỷ đồng trở lên. Trị giá hàng hóa xuất khẩu năm 2030 đạt 15 tỷ USD trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt 50% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên.

Báo cáo nêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Thanh Hoá nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Năm 2045, Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.