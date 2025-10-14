Thủ tướng: Xây dựng trường nội trú liên cấp bằng lòng yêu quý sự nghiệp giáo dục

Lễ khởi công được trực tiếp và trực tuyến tại 4 điểm cầu, đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20.

Lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Bát Mọt, là một trong 6 trường học biên giới của tỉnh Thanh Hóa khởi công năm 2025, triển khai theo kết luận của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Bát Mọt.

Thầy Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng cho biết: “Bát Mọt là xã biên giới, địa hình đi lại rất khó khăn, học sinh có những thôn bản đi lại từ 17 đến 20 km. Đây là chủ trương đầu tư hết sức đúng đắn giúp các em có điều kiện học tập ở ngôi trường tốt hơn.

Đặc biệt, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình dạy 2 buổi/ngày, khi các cháu được ở lại trường nội trú từ thứ hai đến thứ 6, đây là một đảm bảo điều kiện rất tuyệt vời để giúp các em học tập tốt hơn, giúp cho bố mẹ yên tâm hơn trong công việc đồng áng ở nhà”.

Các đại biểu về dự lễ khởi công.

Học sinh La Hương Giang (lớp 9), cho biết: "Em cảm thấy rất vui vì học sinh vùng sâu, vùng xa được ở tại trường từ thứ hai đến thứ sáu mà không phải lặn lội đường xa trở về nhà. Khi xây ngôi trường mới em cảm thấy rất vui vì có môi trường học tập, điều kiện học tập tốt hơn".

Em Lương Bảo Trâm (học sinh lớp 7) chia sẻ: “Con rất vui vì những bạn đang khó khăn ở trong các làng mà đang ngập lụt, rất khó khăn mà họ đã chịu. Việc xây dựng và được làm mới ngôi trường em rất là vui".

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động dự Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng trên địa bàn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thủ tướng nêu rõ, việc đầu tư xây dựng trường nội trú có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, nơi “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, biểu tượng của tình đoàn kết, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động vốn xã hội hóa, để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trước 30/8/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công.

“Không có trường nội trú liên cấp thì rất nhiều cháu không được đến trường là rất khổ. Bây giờ chúng ta phải có trường nội trú để tất cả các cháu được đến trường. Đây là bình đẳng về giáo dục “gieo con chữ cho các cháu” “ươm mầm tri thức” “thắp sáng ước mơ” cho các cháu” để cho các cháu hiện thực hóa khát vọng của mình. Đây là trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Vì vậy việc xây dựng trường phải bằng tấm lòng của mình, bằng tất cả sự trong sáng của mình, bằng tất cả sự yêu quý sự nghiệp giáo dục đào tạo của chúng ta”.

Dịp này, Thủ tướng trao tặng nhà trường bức tranh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” Trường nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Bát Mọt. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa, mà còn là biểu tượng của tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước gửi gắm tới thầy và trò nơi biên cương Bát Mọt; là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng cũng trao các phần quà ý nghĩa trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Thủ tướng cũng gửi tặng những phần quà là áo ấm dành cho toàn thể 618 học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt.