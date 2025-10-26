Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, về phía Malaysia có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Fadhlina Sidek, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; đại diện Văn phòng Thủ tướng. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tới Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 47; dự lễ trao Giải thưởng ASEAN và lễ ký Tuyên bố về việc kết nạp Timor-Leste vào ASEAN; dự các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên hợp quốc.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, về phía Malaysia có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Malaysia; đại diện Văn phòng Thủ tướng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13; dự các hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị Cấp cao các nước RCEP lần thứ 5…

Nhân dịp này, Thủ tướng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối; nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN; củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đặc biệt nhân dịp này, lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Malaysia nhiệt liệt chào đón Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác sẽ kiểm điểm và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai... và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Thông qua các sự kiện, Việt Nam khẳng định sự tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm cho thành công chung của các hội nghị; duy trì đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN; đóng góp cho công việc chung, nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định khu vực; đa dạng hóa quan hệ và thị trường, tăng cường kết nối ASEAN, đồng thời sẵn sàng xem xét ủng hộ và thúc đẩy triển khai hiệu quả các sáng kiến của các nước và đối tác phù hợp với lợi ích của Việt Nam và lợi ích của ASEAN và hòa bình, an ninh, phát triển ở khu vực và thế giới.