Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Ngày 16/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng của năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng còn lại của năm nay. Hội nghị được truyền trực tuyến tới Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô hơn 103.000 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô hơn 127.000 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 400.000 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Ngày 16/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng của năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng còn lại của năm nay.

Tại hội nghị, đại diện TP.HCM cho biết: Chỉ tiêu được giao năm 2025 là 13.000 căn, đã hoàn thành hơn 4.000 căn; đang đầu tư xây dựng 13.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay là gần 7.000 căn, đạt 53%. Thời gian tới thành phố tập trung rà soát các khu chức năng, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch, bố trí quỹ đất và dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự kiến đến năm 2030 sẽ hơn 1 nghìn héc-ta đất cho nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu năm 2025 là gần 1.400 căn; hiện đang đầu tư xây dựng hơn 2.000 căn; khả năng hoàn thành trong năm 2025 là 374 căn, đạt 27%.

Thời gian tới Cần Thơ sẽ rà soát lại các dự án đã có quy hoạch, đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện quy định của pháp luật đối với nhà ở xã hội.

"Cần Thơ đang chỉ đạo rà soát lại các khu đô thị mới mà thời gian qua các nhà đầu tư chủ yếu xây dựng nhà ở thương mại, còn 20% nhà ở xã hội hầu như nhà đầu tư thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm với xã hội. Cho nên thành phố Cần Thơ mới sẽ quyết tâm chỉ đạo, mời các chủ đầu tư cam kết thực hiện cho bằng được, không thì xử lý theo quy định của pháp luật", ông Trần Văn Lâu cho biết.

Tại hội nghị đại diện các tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội như tỉnh Hưng Yên (113%), tỉnh Bắc Ninh (102%) đã nêu các bài học kinh nghiệm như: nghiên cứu kỹ cơ chế chính sách đã được Đảng, Nhà nước ban hành; chủ động đưa vào quy hoạch đối với nhà ở xã hội; đảm bảo chất lượng nhà ở xã hội như nhà ở thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Đại diện tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cho biết: "Nghị quyết 201 của Quốc hội đã tháo gỡ rất nhiều vấn đề về khó khăn. Tỉnh cũng chủ động trong công tác quy hoạch, dành quỹ đất. Các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được thông thoáng, cắt giảm các thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu trong năm 2025 cũng như trong giai đoạn đến 2030".

Đại diện tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: "Qua những tòa nhà xã hội đã hoàn thành, người dân đến tiếp cận thấy chất lượng rất tốt. Đó như là nhà thương mại giá rẻ, mà lại được hưởng các chính sách cho vay của ngân hàng nên hiện nay nhu cầu mua nhà xã hội là rất lớn".

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong phát triển nhanh và bền vững của đất nước có nội dung quan trọng, xuyên suốt là "không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Các đại biểu dự hội nghị Sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng của năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng còn lại của năm nay.

Thủ tướng nêu rõ, nhà ở xã hội được xác định là một vấn đề lớn, có "an cư mới lạc nghiệp", do đó đầu tư phát triển nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, đây là chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hỗ trợ người yếu thế, khó khăn, người trẻ tuổi và là động lực cho sự phát triển.

Thủ tướng cho rằng, Đề án phát triển nhà ở xã hội đã xác định từ nay đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; bổ sung thêm đối tượng trong công cuộc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp; bổ sung chính sách mua và thuê mua. Mục tiêu lớn, việc thực hiện còn khó khăn, nhưng càng làm càng có kinh nghiệm, càng trưởng thành.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện về thể chế, quy trình công việc, đặc biệt là quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để trong năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội:

"Ý nghĩa của việc xây dựng nhà ở xã hội rất lớn. Chúng ta làm thật nghiêm túc, đồng bộ, làm có kết quả, các cấp ủy chính quyền địa phương thực sự vào cuộc để quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Các nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối năm 2025 là nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội. Chỉ tiêu này rất lớn, khó khăn, nhưng khó khăn đến mấy cũng phải làm với một quyết tâm cao, hành động quyết liệt".

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần đặt địa vị của mình vào địa vị của những người chưa có nhà ở để xử lý công việc nhanh với tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, tấm lòng, tình cảm của trái tim, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào": "Kinh nghiệm cho thấy các địa phương, các bộ, ngành nào vào cuộc tích cực thì công việc được triển khai nhanh. Quá trình này phải chống tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách.... Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tích cực phát triển nhà ở xã hội; có chính sách phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc".

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tập trung rà soát, thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy;

Tập trung rà soát lại các chính sách liên quan về tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội; Chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách về nhà ở xã hội.