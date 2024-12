Thủ tướng: Nhiều nơi chưa kiểm soát chặt điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

(VTC News) -

Thực trạng trên được Thủ tướng đưa ra tại Chỉ thị số 46 về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng có nhiều văn bản chỉ đạo giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chưa được Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc.

Cảnh sát đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết hôm 19/12.

Cụ thể, việc kiểm soát các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường chưa thực sự quyết liệt, chặt chẽ; còn nhiều cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Một số địa phương phân công chưa rõ trách nhiệm của sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; chưa kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu thực hiện các giải pháp, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở cho thuê trọ chưa quyết liệt, thiếu hiệu quả.

Cũng theo đánh giá của người đứng đầu Chính phủ, còn nhiều địa phương chưa ban hành tài liệu hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành trước ngày 1/7/2025, bảo đảm đồng bộ, kịp thời khi Luật có hiệu lực.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người; tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng phối hợp với UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra việc cấp phép xây dựng đối với các loại hình công trình, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời cần xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, các trường hợp tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất, kinh doanh khác mà không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương chưa ban hành tài liệu hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy phải khẩn trương ban hành trước ngày 30/12 để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Các địa phương phải yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy do UBND cấp tỉnh ban hành và dứt điểm phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30/3/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng quán triệt, sau ngày 30/3/2025, nếu không tổ chức thực hiện sẽ phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Tại khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy, theo Thủ tướng, phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phân công rõ trách nhiệm của sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại từng địa phương.

Bên cạnh đó cần cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

"Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý", chỉ thị của Thủ tướng nêu.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người tử vong.