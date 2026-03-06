Thủ tướng: Nghiên cứu tổ chức Giải thưởng 'Phụ nữ Tài năng - Sáng tạo - Cống hiến'

(VTC News) -

Sáng 6/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.

Thủ tướng tới dự gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nêu rõ, trong tiến trình phát triển và trung tâm của sự chuyển đổi đó, phụ nữ Việt Nam chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là chủ thể tích cực tham gia dẫn dắt và làm chủ những vận hội mới.

Để phụ nữ Việt Nam ngày càng tự tin, tự hào, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua chính mình, tham gia xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia cần tiếp tục lựa chọn và tôn vinh nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, mang tính ứng dụng cao và lan tỏa rộng khắp. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức Giải thưởng "Phụ nữ Tài năng - Sáng tạo - Cống hiến", trao thường niên hằng năm vào dịp 20/10, để tôn vinh những nỗ lực và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định vị thế và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh một nhiệm vụ quan trọng: "Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ".

"Như vậy, chăm lo cho phụ nữ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự biết ơn, sự khẳng định sâu sắc: Phụ nữ là người 'gieo hạt giống nhân cách', 'ươm mầm khát vọng', 'nuôi dưỡng tâm hồn', 'phát triển tri thức' và 'hiện thực hóa giấc mơ' của mỗi con người.

Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc gia đình, mà còn là người nắm giữ 'chìa khóa' mở khóa vận mệnh phát triển của quốc gia, của dân tộc, định hình tương lai của đất nước và bảo đảm sự ổn định, bền vững của Nhân dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, cũng như sự nỗ lực, cố gắng của chính các chị em, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định rõ vai trò, vị thế và sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, bất cập cần phải được tháo gỡ và cải thiện trong thời gian tới.

Cụ thể là, việc thực hiện bình đẳng giới ở một số nơi còn hạn chế; nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức, đào tạo nghề và nguồn lực hỗ trợ; việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bảo đảm trường học cho con em công nhân tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; bạo lực giới, bạo lực mạng, xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em gái còn diễn biến phức tạp…

Thủ tướng trao Giải Kovalevskaia năm 2025 cho 1 tập thể và 1 cá nhân. (Ảnh: VGP)

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng cao quý mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX - Sophia Kovalevskaia (1850-1891). Hơn 40 năm qua, Giải thưởng Kovalevskaia đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ với nhiều công trình nghiên cứu mũi nhọn về khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, có tính ứng dụng cao và có tác động mạnh mẽ đến nền khoa học nước nhà.

Giải Kovalevskaia năm 2025 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Giải tập thể vinh danh các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt" (thuộc Khoa kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội) với các công trình hướng tới nghiên cứu ứng dụng xúc tác sinh học (enzyme và vi sinh vật) nhằm phát triển bền vững các sản phẩm thực phẩm có lợi cho sức khỏe từ nguyên liệu Việt Nam, đồng thời khai thác phụ phẩm ngành thực phẩm để gia tăng giá trị, hướng tới mô hình sản xuất không phế thải và kinh tế tuần hoàn.

Giải cá nhân được trao cho GS.TS Trần Thị Việt Nga (Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý nước và nước thải tại Việt Nam) với định hướng nghiên cứu gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam về bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo các báo cáo, ý kiến tại sự kiện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương hiện có 21 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân ở cấp tỉnh đạt gần 18,7%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ cấp xã toàn quốc đạt gần 27,4%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt gần 30,3% - cao nhất trong 45 năm qua, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt gần 45,4%. Nhiều phụ nữ là sĩ quan cấp tướng trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân. Nhiều nữ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học nữ có nhiều công trình nghiên cứu, đạt những giải thưởng danh giá; giai đoạn 2020-2025, có 900 giáo sư và phó giáo sư là nữ được công nhận (chiếm gần 30% tổng số đạt chuẩn); số lượng công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhà khoa học nữ ngày càng tăng. Tỷ lệ lao động nữ tham gia lực lượng lao động đạt 62,4%; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2%.