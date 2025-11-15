Thủ tướng: Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục là tấm gương sáng về rèn đức, luyện tài

(VTC News) -

Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 60 thầy cô giáo đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thay mặt cho ngành Giáo dục và hơn 1,6 triệu nhà giáo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng. Theo Bộ trưởng, sự hiện diện của 60 thầy cô tại buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước.

Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng, là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo", góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của nhà giáo.

Vinh dự có mặt trong buổi gặp mặt, cô giáo Nguyễn Thu Quyên, giáo viên lịch sử, người có thành tích đào tạo 168 học sinh đạt giải học sinh giỏi lịch sử cấp tỉnh và quốc gia với nhiều phần thưởng cao quý của nghề giáo, bày tỏ tự hào được giảng dạy dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng - một tập thể luôn khát khao đổi mới, cống hiến và lan tỏa tri thức.

Cô giáo Nguyễn Thu Quyên cho biết, trong công tác giảng dạy, cô luôn tâm niệm rằng giờ học lịch sử không chỉ là hành trình tìm hiểu quá khứ mà là hành trình nuôi dưỡng niềm tự hào, trách nhiệm công dân trong từng học sinh.

Từ niềm tin ấy, cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp Lịch sử với STEM và công nghệ số giúp học sinh "bước vào lịch sử" qua các bảo tàng ảo 3D, bản đồ số di tích quê hương, hay cuộc thi bảo vệ môi trường trên app Greenfy.vn, thu hút hơn 20.000 học sinh tham gia; trồng cây, phân loại rác và check-in bản đồ xanh chỉ trong 20 ngày.

Thầy Nguyễn Trần Mỹ, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng nêu những khó khăn về vật chất và tinh thần vượt khó vươn lên của các thầy và trò vùng sâu, vùng xa.

Thầy Mỹ bày tỏ, giáo viên của trường không đứng ngoài cuộc hành trình tìm kiếm con chữ, thành lập câu lạc bộ nhỏ tận dụng những ngày thứ bảy, chủ nhật ngoài giờ cầm phấn thầy cô cầm cuốc sửa lại ngôi trường cho các em học sinh. 10 năm qua, các thầy cô đã xây được khoảng 20 điểm trường và hơn 100 phòng học, cho hàng trăm bữa ăn để "không có học sinh nào để lại phía sau".

Thay mặt 80.000 nhà giáo khối giáo dục nghề nghiệp, thầy Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng trường Cao đẳng tư thục tại TP.HCM đề xuất đẩy mạnh "đầu tư công, quản trị tư" vào đào tạo đội ngũ nhà giáo; tạo điều kiện để khu vực giáo dục nghề nghiệp tư thục tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia để tạo sự cạnh tranh và tăng cường tính hiệu quả.

Chào đón 60 thầy cô giáo, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc ta.

Qua những chia sẻ chân thành, xúc động của các thầy, cô về chuyện đời, chuyện nghề, Thủ tướng trân trọng, biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh; thực sự là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp trồng người.

"Chúng ta tự hào thầy, cô đã nỗ lực hết sức mình để đóng góp, cống hiến, hi sinh thầm lặng "gieo mầm tri thức, ươm mầm trí thức, nuôi dưỡng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của học sinh. Rất biết ơn các thầy, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, giúp đỡ các em khám phá thế giới và tìm ra những giá trị sống tốt đẹp. Đối với mỗi thầy, cô giáo, nghề dạy học không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là niềm đam mê và sứ mệnh và sự tấn hiến", Thủ tướng cho biết.

Thời gian tới, để tiếp tục quyết liệt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu giáo dục và đào tạo Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thực sự tạo đột phá về chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp, với tinh thần "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu. Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Thủ tướng tin tưởng mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục là tấm gương sáng về rèn đức - luyện tài, yêu nghề - yêu người.

Đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên, Thủ tướng đề nghị chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Thủ tướng tin tưởng mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục là tấm gương sáng về rèn đức - luyện tài, yêu nghề - yêu người; không ngừng học tập, tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, ứng dụng khoa học công nghệ, có cách tiếp cận mới trong dạy và học; để mỗi tiết học thực sự bổ ích và lý thú, để mỗi ngày học thực sự là ngày vui.

Thủ tướng chúc toàn ngành Giáo dục và đào tạo, toàn thể các thầy, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang "dạy chữ, dạy người", góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.