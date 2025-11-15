Thủ tướng: Có người phải đi 19km để xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), sáng 15/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại câu chuyện mà ông gặp tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.

"Đã hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID, trong đó có đầy đủ dữ liệu về quan hệ nhân thân trong gia đình, cũng như thông tin ngày sinh, nơi sinh… của từng người. Thì phải tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời những việc, những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu chiến lược, chúng ta xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và từ 10% trở lên trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.

Để thúc đẩy tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm, Thủ tướng cho rằng phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…); thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các nghị quyết khác về kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa.

Trong đó, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là Nghị quyết được ban hành đầu tiên.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", tranh thủ từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng phút để triển khai.

"Vừa qua, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt cả về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm", Thủ tướng lưu ý.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những việc đã làm, những nội dung chưa thực hiện được; rà soát các nhiệm vụ đã được giao; làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững tại các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích những nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ, cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng công dân số; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo.