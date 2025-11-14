Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thành các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang; lãnh đạo các tập đoàn liên quan.

Để phục vụ Hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang đề xuất và được quyết định triển khai 21 công trình, dự án hạ tầng tại đặc khu Phú Quốc, trong đó có 10 dự án, công trình đầu tư công và 11 công trình, dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang - Ảnh: (VGP/Nhật Bắc).

Các công trình, dự án bao gồm: Các tuyến đường giao thông và giao thông kết nối; cảng hành khách hàng hải, cảng hàng không; ngầm hoá, số hoá hệ thống hạ tầng điện, viễn thông; các hồ, hệ thống cấp nước ngọt; các dự án thoát và xử lý nước thải, rác thải; chỉnh trang đô thị; xây dựng trung tâm hội nghị; các khu tái định cư, đô thị hỗn hợp…

Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là tỉnh An Giang đã triển khai tích cực các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Cho biết, đến nay, tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư 7 dự án ngoài ngân sách; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp 8 dự án đầu tư công, tỉnh An Giang cam kết hoàn thành các công trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tuy nhiên, còn một số vướng mắc liên quan đến một số cơ chế, chính sách, cũng như sự chậm trễ trong việc bàn giao một số hạng mục công trình, dự án cho nhà đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai các dự án, công trình phục vụ APEC có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm đến tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị. Chính phủ đã thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là tỉnh An Giang đã triển khai tích cực các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao.

Tuy nhiên, công việc trước mắt còn rất nhiều, trong khi thời gian không còn nhiều, do đó Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục vào cuộc tích cực, quyết liệt, triển khai các dự án, công trình, công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng đã chỉ đạo cụ thể về 10 dự án trọng tâm còn có những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo hình thức đầu tư-kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ để trong tháng 11/2025 phải xong mọi thủ tục.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Với các công trình, dự án phải đầu tư theo hình thức BT, BOT, đến hết tháng 11 phải hoàn thành xong thủ tục, nếu vượt quá thẩm quyền hoặc có khó khăn, vướng mắc thì tỉnh An Giang phải báo cáo Chính phủ.

Các dự án đường bộ trục chính thực hiện theo hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Với dự án đường sắt đô thị thực hiện theo hình thức PPP, Thủ tướng yêu cầu thực hiện trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước, doanh nghiệp, còn rủi ro thì chia sẻ.

Các dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2 và Cửa Cạn; dự án ngầm hóa cáp quang và số hóa được thực hiện theo hình thức đầu tư công, tỉnh An Giang làm chủ đầu tư và quyết theo thẩm quyền.

Với nguồn vốn từ Trung ương cho các dự án, Bộ Tài chính phải lo đủ và cấp theo tiến độ được phê duyệt, không để chậm trễ.

Với dự án cải thiện cảnh quan môi trường đặc khu Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu triển khai theo tinh thần "sáng, xanh, sạch, đẹp" để bạn bè quốc tế được chứng kiến, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam. Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung thêm nguồn điện cho Phú Quốc ngay từ bây giờ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục chỉ đạo các công việc liên quan, báo cáo Thủ tướng kịp thời các vấn đề phát sinh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Về Cảng hành khách hàng hải quốc tế, phải đẩy nhanh tiến độ theo tiêu chuẩn quốc tế, có khó khăn, vướng mắc gì cần báo cáo Chính phủ.

Về việc bàn giao tài sản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc vận dụng phù hợp luật pháp hiện hành.

Về đất đai, xử lý theo Luật Đất đai. Liên quan tài sản trên đất của doanh nghiệp cũng cần vận dụng xử lý theo quy định chung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, vừa không để thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa kịp thời gian, tiến độ để triển khai các hạng mục tiếp theo. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau, xử lý công việc theo các nguyên tắc trên.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động hàng không, đảm bảo việc vận hành thông suốt, hiệu quả; tất cả phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục chỉ đạo các công việc liên quan, báo cáo Thủ tướng kịp thời các vấn đề phát sinh.