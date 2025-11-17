Việt Nam và Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược

Ngày 17/11/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, sau lễ đón được tổ chức trọng thể và các cuộc hội kiến với Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, tại Cung điện Bayan, thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah.

Thủ tướng Nhà nước Kuwait nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait, coi đây là sự kiện có dấu mốc lịch sử, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah bày tỏ tin tưởng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Kuwait, cảm ơn sự đón tiếp hết sức nồng ấm, trọng thị và chân thành của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Kuwait.

Chúc mừng Kuwait đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển và chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và đang từng bước hiện thực hoá thành công Tầm nhìn 2035, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Kuwait, quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Đông thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah sớm thăm chính thức Việt Nam và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Quốc vương Nhà nước Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và các Nhà Lãnh đạo Kuwait thăm Việt Nam.

Trải qua gần 50 năm hợp tác, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ song phương không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, lao động và hỗ trợ phát triển, đưa Kuwait trở thành đối tác thương mại hàng đầu, đối tác đầu tư và phát triển quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Đứng trước giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực và tâm thế mới, trong bầu không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược và trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, đẩy mạnh hoạt động của các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Uỷ ban Liên Chính phủ và Tham vấn chính trị, thiết lập các tổ công tác chuyên môn mới như Nhóm công tác chung về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai Lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và ứng phó với các thách thức an ninh mạng và an ninh phi truyền thống.

Hai Thủ tướng xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12 - 15 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam đề nghị Kuwait thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - GCC và xem xét đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - Kuwait.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Thủ tướng Kuwait nhấn mạnh coi trọng quan hệ song phương nhiều mặt với Việt Nam. Nhất trí rằng giữa hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy, đặc biệt trên nền tảng khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được nâng cấp, Thủ tướng Kuwait hoan nghênh các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cam kết thúc đẩy Quỹ đầu tư công Kuwait và các nhà đầu tư Kuwait triển khai các dự án lớn, chiến lược tại Việt Nam đồng thời chỉ đạo Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Ả-rập phối hợp với Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ODA phù hợp với lợi ích hai bên.

Thủ tướng Kuwait cũng đề nghị hai bên sớm ký kết hiệp định vận chuyển hàng không, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác an ninh lương thực giữa hai bên, Thủ tướng Kuwait cho biết sẽ thúc đẩy nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nông sản tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Kuwait và các nước tại khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược, trong đó có mặt hàng gạo, để đảm bảo an ninh lương thực cho Kuwait và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Nhấn mạnh phương châm “coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ, đổi mới để bứt phá, sáng tạo để vươn xa”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Kuwait, trong đó đề nghị Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA) đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giáo dục – đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng thống nhất đưa hợp tác giáo dục và văn hóa trở thành nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học các ngành, lĩnh vực mới như STEM, khoa học cơ bản... đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức Những ngày Việt Nam tại Kuwait và Ngày Kuwait tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Kuwait (1976 - 2026); nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, Hai Thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, như Liên hợp quốc, ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Với tư cách là một trong những nước viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Dải Gaza và Syria, Kuwait hoan nghênh Việt Nam phối hợp triển khai các hoạt động tái thiết tại khu vực Trung Đông.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với Kuwait và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao Saud Al-Nasser Al-Sabah Kuwaiti, Bộ Ngoại giao Kuwait.