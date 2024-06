Thủ tướng kiểm tra, động viên công nhân tại Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng cũng làm việc với lãnh đạo hai tỉnh về công tác triển khai dự án. Cùng đi có lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và lãnh đạo các Bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng đi kiểm tra, thăm, động viên công nhân thi công tại các Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại tỉnh Nghệ An.

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đến ngày 21/6/2024, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm 168 vị trí móng cột tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn: huyện Nam Đàn (25,20 km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30 km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60 km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80 km, 22 vị trí) và Quỳnh Lưu (9,40 km, 19 vị trí).

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), tính đến 20/6, các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân thi công trên tuyến.

Thủ tướng tặng quà công nhân thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Nghệ An.

Đối với Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng trên hiện trường cho chủ đầu tư. Các địa phương bàn giao toàn bộ phần diện tích móng cột (202/202) và toàn bộ phần hành lang tuyến.

Các dự án đã hoàn thành công tác phê duyệt bản đồ trích đo, có thông báo thu hồi đất, hiện đang tiếp tục xác định nguồn gốc đất, áp giá, niêm yết... để phê duyệt phương án bồi thường một số móng cột và hành lang tuyến còn lại, trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường 186/202 vị trí cột, còn 16 vị trí cột. Đã phê duyệt 89/110 khoảng cột phải bồi thường.

Kiểm tra tại công trường thi công tại vị trí cột VT22 của Dự án ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá thuộc Dự án ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trên địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên, ân cần nói chuyện với các đoàn viên thanh niên địa phương đang tăng cường hỗ trợ thi công.

Thủ tướng nhấn mạnh, công việc phía trước còn nhiều, lực lượng thanh niên cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thiết bị vào tận chân công trình. Sắp tới khi hoàn thành công trình thì còn phải hoàn nguyên, trả lại đất canh tác cho người dân, do đó lực lượng thanh niên cần tích cực hỗ trợ các đơn vị.

Thủ tướng nêu rõ, đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành sẽ góp phần tăng cường cung ứng điện cho Nghệ An. Thủ tướng chia sẻ, khi xưa, thế hệ cha ông đã không quản ngại gian khổ hy sinh để đấu tranh giải phóng đất nước, ngày nay thanh niên cũng phải học tập truyền thống tốt đẹp này, góp phần xây dựng đường dây 500kV mạch 3. Được phục vụ công trình này là niềm vinh dự và tự hào cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác triển khai dự án.

Thủ tướng yêu cầu nỗ lực thúc đẩy tiến độ công trình với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm"; nỗ lực bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, tăng cường phối hợp chặt chẽ với EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), địa phương, huy động các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh vào cuộc; vận động nhân dân địa phương ủng hộ việc xây dựng công trình.

Thực hiện tốt những việc này là góp phần tăng cường hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ cho Nghệ An, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tặng quà động viên công nhân, kỹ sư, cán bộ, các bộ, ngành đang thi công trên công trường, Thủ tướng ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, điều kiện làm việc... mong đội ngũ công nhân nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, tích cực áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thi công.

Thủ tướng cho rằng, qua mỗi công trình thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn để làm tốt hơn những công trình trọng điểm tiếp theo.

Thủ tướng nêu rõ, đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành sẽ góp phần tăng cường cung ứng điện cho Nghệ An.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ công trình. Thủ tướng mong các đơn vị làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", vượt mọi khó khăn, tranh thủ thi công "3 ca, 4 kíp", nỗ lực đưa công trình về đích vào ngày 30/6 tới.

Sau khi kiểm tra thực địa thực hiện Dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương nhằm thúc đẩy triển khai dự án đảm bảo tiến độ.