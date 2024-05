28 đội xung kích EVNNPC sẵn sàng dồn sức tại công trường đường dây 500kV mạch 3

(VTC News) -

Trước yêu cầu cấp bách thực hiện dồn sức, phấn đấu đúng tiến độ đã cam kết trước Chính phủ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hoàn thành Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối vào ngày 30/6/2024, hàng trăm cán bộ, công nhân viên thuộc đội xung kích - lực lượng tinh nhuệ của các Tổng công ty điện lực đã và đang chuẩn bị lên đường tham gia dự án.

Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh họp trực tuyến cùng PC các tỉnh.

Chung sức với EVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết tổng công ty đã cử 28 Đội xung kích với quân số 303 người từ 27 Công ty Điện lực và Công ty và Dịch vụ Điện lực miền Bắc tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3.

Nhiều đội xung kích đã lên đường từ 30/5 để đảm bảo 100% quân số chi viện của EVNNPC có mặt tại công trường và triển khai công việc từ ngày 1/6/2024.

Thi công và đưa vào vận hành Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có 4 tuyến gồm: Phố Nối - Nam Định; Nam Định - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Quảng Trạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, là trọng trách lớn lao được Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ của dự án đã cam kết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần sự huy động về nhân lực từ 5 Tổng công ty miền. Chính vì vậy việc thành lập 28 Đội xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được thực hiện hết sức khẩn trương và nhanh chóng, Chủ tịch HĐTV EVNNPC thông tin.

Lễ ra quân Tổ xung kích tại PC Điện Biên.

Các Đội xung kích đều đảm bảo lựa chọn những CBNV đủ năng lực, tự nguyện, sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” để góp phần sức nhỏ bé đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đây cũng là những người thợ điện tiêu biểu, đại diện cho CBNV EVNNPC tham gia vào dự án năng lượng trọng điểm của đất nước, được kỳ vọng sẽ phối hợp tốt cùng các đơn vị, nhà thầu, triển khai tốt nhiệm vụ trên giai đoạn nước rút căng thẳng nhất của dự án.

Để đảm bảo an toàn cho con người khi các Đội xung kích tham gia trên công trường 500kV mạch 3, Ban Lãnh đạo đã giao phó Tổng Giám đốc TCT - ông Vũ Anh Phương chỉ đạo trực tiếp lực lượng, yêu cầu Giám đốc các Công ty Điện lực phải chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác di chuyển, tuân thủ sự chỉ huy thống nhất cũng như các quy trình, quy định về an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các Công ty cũng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên địa bàn.

Tổ xung kích Sơn La.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo nắng nóng hoặc có những diễn biễn bất lợi khó lường, phải đặc biệt đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đối với 8 tỉnh có đường dây đi qua thì các Công ty Điện lực tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, luôn nêu cao tinh thần hỗ trợ tương thân tương ái đối với đơn vị bạn, chung sức cùng tham gia thi công trên các tuyến.

Tổng công ty xác định, nhiệm vụ tham gia các Đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là rất quan trọng và phải thực hiện trong thời gian gấp, chính vì vậy rất cần sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện vật chất và tinh thần, trang bị bảo hộ, vật tư thiết bị từ đơn vị và chia sẻ từ các đồng chí lãnh đạo, các Ban Tổng công ty, Lãnh đạo Công ty Điện lực, các tổ chức Công đoàn, đồng lòng cùng hướng về dự án để người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ chi viện trong Đội xung kích.

Gửi niềm tin đến những người lính áo cam khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Chủ tịch HĐTV EVNNPC tin tưởng rằng, toàn bộ hơn 300 CBCNV người lao động tham gia các đội xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn cùng sát cánh bên nhau, nỗ lực vượt mọi hoàn cảnh và thời tiết khắc nghiệt chung tay cùng Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức đưa dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối có thể đóng điện vào ngày 30/6/2024.

Tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối tính đến ngày 29/5: - Hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng và 489/503 khoảng néo. - Công tác thi công: Hoàn thành đúc móng 1.174/1.177 vị trí, đang thi công 3 vị trí móng còn lại; hoàn thành dựng 465/1.177 cột thép; đang dựng 238/1.177 cột thép; hoàn thành kéo dây 13/503 khoảng néo.