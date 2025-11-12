Thủ tướng: Xây dựng mỗi thôn bản, xóm làng thực sự là 'pháo đài an ninh trật tự'

Chiều 12/11, tại Hà Nội, dự Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải bám sát địa bàn, kịp thời ngăn chặn những vấn đề phức tạp từ sớm, từ xa; xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy... để mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là "pháo đài về an ninh trật tự".

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Từ ngày 1/7/2024 đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển. Hiện cả nước có hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với hơn 276.000 thành viên tham gia. Sau 1 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kết quả nổi bật là tình hình an ninh cơ sở luôn được giữ vững, tội phạm liên tục được kéo giảm; nhiều địa phương ghi nhận tình hình tai nạn giao thông giảm rõ rệt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc... Kết quả này khẳng định chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định: "Sau 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cho thấy chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng này. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã khẳng định được vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân vững chắc".

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nêu bật vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong nắm địa bàn, hỗ trợ giải quyết an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và tham gia hỗ trợ xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền góp phần thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân, gia đình, cùng chính quyền địa phương và Công an xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân, chuyển lương thực đến các hộ neo đơn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Đinh Công Tấn, đại biểu tỉnh Đắc Lắk cho biết: "Tinh thần là lực lượng an ninh trật tự có cơ sở khi bão số 13 vừa qua ở những vùng sâu, vùng xa chúng tôi hướng dẫn bà con đi tới những nơi cao ráo, an toàn tránh được những thiệt hại rủi ro rất lớn. Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng hỗ trợ cho nhân dân kịp thời".

Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trao các quyết định khen thưởng cho các điển hình tiên tiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và khẳng định những đóng góp quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lực lượng trực tiếp gắn bó với nhân dân, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, kịp thời hỗ trợ nhân dân trong thiên tai, bão lụt...

Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ, mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở một số nơi còn thấp; phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở một số nơi còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị nghiên cứu đề xuất ban hành cơ chế bố trí ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc chi trả chế độ, trang bị phương tiện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tham mưu hướng dẫn chi tiết về định mức chi, cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải "gần dân, hiểu dân, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, là lực lượng tin cậy của chính quyền địa phương tại cơ sở".

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an thường xuyên quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có đề án quy định mang tính tổng thể, bao trùm để hoàn thiện trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an Nhân dân, "điểm tựa bình yên" của nhân dân.

Nhấn mạnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an Nhân dân, "điểm tựa bình yên" của nhân dân, Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương 2 cấp quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng này, nghiên cứu hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ lực lượng trong tuần tra, canh gác.

Đối với lực lượng an ninh an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng đề nghị: "Lực lượng an ninh an ninh, trật tự ở cơ sở phải là 'cánh tay nối dài' của lực lượng Công an Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, không ngại khó, ngại khổ, tận tâm, tận tụy tận lực, vì nhân dân phục vụ; gắn bó mật thiết với chính quyền cơ sở hỗ trợ, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an Nhân dân; bám sát địa bàn kịp thời ngăn chặn những vấn đề phức tạp từ sớm, từ xa, xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy... để mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là pháo đài về an ninh trật tự".

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 14 chữ: "Bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân".

Thủ tướng trao các quyết định khen thưởng cho các điển hình tiên tiến tại hội nghị.