Ông Trump chỉ trích Nga, ủng hộ Israel, bác bỏ nhà nước Palestine

(VTC News) -

Trong bài phát biểu, ông Trump thể hiện rõ chính sách “America First” (nước Mỹ trên hết) khi nói rằng các quốc gia cần ưu tiên chủ quyền và quyền lợi quốc gia thay vì phụ thuộc vào các thể chế đa phương mà ông cho là không hiệu quả.

Cảnh báo Nga và yêu cầu châu Âu phối hợp

Tổng thống Trump đã dành phần lớn thời lượng bài phát biểu để cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm tàng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80, tại Thành phố New York. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo đối với Tổng thống Vladimir Putin. Ông khẳng định đây là nỗ lực nhằm gây áp lực để Moskva chấm dứt xung đột mà ông mô tả là “cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II”. Ông Trump nhấn mạnh Washington muốn các đồng minh áp dụng những biện pháp cứng rắn tương tự để gây sức ép với Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng áp đặt một loạt mức thuế quan “rất mạnh” nhằm vào Nga nếu nước này không tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Trump, để chính sách này có hiệu quả, tất cả các quốc gia châu Âu phải cùng tham gia áp dụng.

Người đứng đầu Nhà Trắng không nêu chi tiết, song để ngỏ khả năng trừng phạt cả những quốc gia có quan hệ thương mại lớn với Nga như Ấn Độ và Trung Quốc. Hiện các khách hàng chủ chốt mua dầu của Nga tại châu Âu gồm Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump cũng nhắc lại yêu cầu gần đây của ông rằng châu Âu phải ngừng toàn bộ các giao dịch dầu mỏ với Nga trước khi Washington áp dụng bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, dù nhiều lần cảnh báo, Nhà Trắng vẫn chưa triển khai các biện pháp trừng phạt trực tiếp.

Bác bỏ vấn đề Palestine

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Trump dành một phần bài phát biểu để nói về Trung Đông. Ông chỉ trích các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy việc công nhận Nhà nước Palestine – bước đi nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng quốc tế, nhưng lại bị Israel phản đối gay gắt.

Ông Trump nhắc lại lập trường ủng hộ Israel và cho rằng việc công nhận Palestine ở thời điểm hiện tại chỉ làm gia tăng căng thẳng, thay vì thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án Hamas, khẳng định sẽ không để nhóm này được “phần thưởng quá lớn” sau những hành động tàn bạo. Ông nhấn mạnh yêu cầu trả tự do cho toàn bộ các con tin mà Hamas đang giam giữ.

Ông Trump cho biết Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để giải cứu con tin, trong đó tất cả những người bị bắt giữ, dù còn sống hay đã thiệt mạng, đều phải được trao trả.

“Chúng ta phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải đàm phán hòa bình ngay lập tức,” ông nói, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng chính sách cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư, lấy ví dụ từ chiến dịch bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng tự nhận mình là “người gìn giữ hòa bình” với mục tiêu giành giải Nobel Hòa bình, đồng thời phàn nàn rằng Liên Hợp Quốc không ủng hộ những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt các xung đột toàn cầu.

Ông còn lồng ghép những bất bình cá nhân, kể lại rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng bị mắc kẹt trên thang cuốn của Liên Hợp Quốc, trong khi máy nhắc chữ của ông lại gặp trục trặc. “Đây là hai thứ tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc – một chiếc thang cuốn tệ và một máy nhắc chữ tệ,” ông Trump nói, hài hước cho biết bà Melania suýt ngã khi thang cuốn dừng đột ngột.