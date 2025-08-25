Thủ tướng gặp mặt cán bộ Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam

Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm ngày truyền thống của Lực lượng Công an nhân dân, tối 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các cán bộ của Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bộ Công an chi viện gần 12 nghìn cán bộ công an ưu tú vào chiến trường miền Nam. Việc chi viện được tổ chức bí mật, liên tục với từng loại cán bộ nghiệp vụ khác nhau theo yêu cầu của An ninh miền Nam từng thời kỳ.

Các cán bộ công an từ miền Bắc chi viện cho An ninh miền Nam góp phần quan trọng củng cố, xây dựng An ninh miền Nam lớn mạnh đủ sức đánh thắng các thế lực thù địch đồ sộ được trang bị phương tiện hiện đại. Các cán bộ công an chi viện đã đồng cam cộng khổ cùng cán bộ an ninh tại chỗ tham mưu cho cấp ủy địa phương, tổ chức các mặt nghiệp vụ, đánh địch có hiệu quả, góp phần không nhỏ vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Góp mặt trong đoàn cán bộ đó có bà Phạm Thị Thúy Mỳ. Năm 1970 bà Phạm Thị Thúy Mỳ được phân công chi viện cho chiến trường an ninh Khu 5, làm công tác cơ yếu.

"Là cán bộ cơ yếu là "mạch máu giao thông". Lúc ấy chủ yếu liên lạc qua thông tin cơ yếu điện về Bộ Công an, Trung ương cục miền Nam hay các tỉnh....thì đều phải qua cơ yếu. Công việc rất nhiều, phục vụ cho các chiến dịch giải phóng Đăk Tô, Tân Cảnh... phục vụ tổ công tác đặc biệt giáp ranh giữa ta và địch. Nói chung làm việc thì không quản ngày đêm, vừa chạy càn vừa làm việc, dịch mã để phục vụ kịp thời chỉ đạo và lãnh đạo", bà Mỳ chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thủ tướng bày tỏ xúc động với những hi sinh, anh dũng của gần 1 nghìn đồng chí công an chi viện, các đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng; hàng ngàn đồng chí bị nhiễm chất độc da cam, nhiều đồng chí bị thương tật vĩnh viễn để lại chiến trường một phần xương máu của mình.

Thủ tướng khẳng định việc chi viện từ miền Bắc cho miền Nam là một trong những yếu tố then chốt, mang tính quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó, việc tăng cường lực lượng trong lĩnh vực an ninh, trật tự là một chủ trương lớn của Đảng ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Lực lượng Công an chi viện, nhất là trong những thời điểm then chốt, ở những địa bàn chiến lược đã phát huy hiệu quả, vai trò rất quan trọng, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Gần 12.000 cán bộ công an được tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo kỹ lưỡng về chi viện cho chiến trường miền Nam tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đủ sức đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của địch.

"Các bác, các anh chị đã viết nên những trang sử vẻ vang hào hùng, vẻ vang. Lực lượng công an nhân dân chi viện nhất là trong những thời điểm then chốt, ở những địa bàn chiến lược, phát huy hiệu quả vai trò rất quan trọng, lập được nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế quân sự", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, người có công nói chung và các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.

Để những câu chuyện về sự đấu tranh, hy sinh bất khuất của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam không chỉ là ký ức lịch sử mà còn để tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ đền ơn đáp nghĩa với người có công và tri ân nghĩa tình đồng đội, Thủ tướng đề nghị Ban Liên lạc duy trì hoạt động đều đặn, tổ chức những việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ công an nhân dân. Xây dựng Đài Kỷ niệm Công an chi viện chiến trường miền Nam tại Quảng trường Học viện An ninh nhân dân, phòng truyền thống; xuất bản sách, tác phẩm, phim, phóng sự có giá trị cao trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng mong các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường, bất khuất, "Tuổi cao, gương sáng" tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại cơ sở; tiếp tục cổ vũ, động viên truyền cảm hứng, giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân tiếp tục phấn đấu bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.