Hà Nội dự kiến hỗ trợ cảnh sát hình sự, cảnh sát PCCC 3,6 triệu đồng/người/tháng

HĐND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến để ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS), cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng CSHS và cảnh sát PCCC&CNCH trong chỉ tiêu biên chế thuộc Công an thành phố Hà Nội. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp thành phố.

Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ một nhà dân tại số 20 ngõ 197 Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng CSHS Công an thành phố 3.600.000 đồng/người/tháng/; hỗ trợ lực lượng CSHS công an cấp huyện 2.700.000 đồng/người/tháng; CSHS công an cấp xã, đồn công an 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH thuộc thành phố 3.600.000 đồng/người/tháng.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này đồng thời thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 13/2023 ngày 6/12/2023 của HĐND thành phố về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố hoặc Nghị quyết số 13/2024 ngày 1/7/2024 của HĐND thành phố về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chỉ hướng dẫn 1 mục hỗ trợ cao nhất.

Thời gian lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết từ ngày 6/11/2024 đến ngày kết thúc 6/12/2024.