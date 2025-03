Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc xem Việt Nam là cứ điểm sản xuất, đầu tư

Sáng 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại toạ đàm, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, là điểm sáng về tăng trưởng trên thế giới. Đồng thời đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới.

Các đại biểu cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, thời gian thông quan, thủ tục hải quan, ổn định nguồn điện, khoa học công nghệ, công nghệ sinh học, nguồn nhân lực, nông nghiệp… và mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, đồ gia dụng, năng lượng, công nghệ xanh, logictic, văn hóa và thực phẩm, trong đó có các tập đoàn LG, Samsung, Lotte, CJ…

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam cũng giải đáp các kiến nghị của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại toạ đàm.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn doanh nghiệp Hàn Quốc đã cùng Việt Nam "chia ngọt sẻ bùi" trong suốt thời gian qua, cả trong lúc khó khăn như đại dịch Covid-19 đã vừa đầu tư phát triển, vừa tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng đánh giá cao sự chia sẻ thẳng thắn, những tâm tư nguyện vọng, cảm xúc của các doanh nghiệp Hàn Quốc, thể hiện sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Nói về sự lo lắng các chính sách của chính quyền Hoa Kỳ mới đối với Việt Nam, Thủ tướng cho biết, hai nền kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ là nền kinh tế bổ sung cho nhau, cạnh tranh để cùng phát triển chứ không phải để triệt tiêu.

Hơn nữa Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là mối quan hệ "duyên nợ" với nhau. Cùng với đó Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao các cấp, các ngành của Hoa Kỳ để hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, để giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp Hoa Kỳ một cách công bằng, hợp lý, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển; hài hòa lợi ích hai bên, góp phần thúc đẩy kinh tế hai nước sâu sắc hơn, đảm bảo cân bằng thương mại, đưa ra các chính sách mới phù hợp với chính sách hiện tại của Hoa Kỳ.

Toàn cảnh tọa đàm.

Chia sẻ về tình hình thế giới hiện nay để có phương hướng ứng xử kịp thời, phù hợp, hiệu quả, Thủ tướng cho rằng, thế giới ngày nay thay đổi nhanh, mạnh, khó lường, bên cạnh mở ra cơ hội thì cũng có nhiều khó khăn thách thức, vì vậy phải có nhận thức, cách tiếp nhanh linh hoạt, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau giải quyết các vấn đề đặt ra.

Nói về mối quan hệ của Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên đã cùng nhau đoàn kết, tin cậy, hiểu biết, chia sẻ, "kết duyên" cùng nhau trải qua những thăng trầm, đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng đã chia sẻ kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2024 vừa qua, đồng thời chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong năm 2025 và thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ: Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, song song với đó là tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo hoạt động tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, cắt giảm khâu trung gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp, xây dựng các chính sách, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế.

Cùng với đó, ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, công nghệ sinh học, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, bảo vệ môi trường, tinh thần là: "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị con người thông minh".

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn, chất lượng phát triển cao hơn, bền vững hơn và trong quá trình phát triển không hi sinh môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, mục tiêu cuối cùng là giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị để nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ông Hà Sỹ Đồng - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi tọa đàm.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc đã làm tốt rồi nhưng càng phải làm tốt hơn, tư vấn cho Việt Nam phát triển nhanh mà bền vững như các bạn đã từng làm trên đất nước các bạn, xây dựng, góp ý về thể chế để đảm bảo thông thoáng.

Đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và xem Việt Nam là cứ điểm sản xuất, đầu tư, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm; góp phần chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; góp phần đào tạo ngồn nhân lực chất lượng cao, vừa đào tạo, huấn luyện, vừa nâng cao tay nghề, góp phần quản trị thông minh, cải cách bộ máy sao cho phù hợp với xu thế thế giới và của Việt Nam.

Đặc biệt là đầu tư vào công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn…

Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành chia sẻ cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có chia sẻ về ý tưởng, tầm nhìn, hành động, "chúng ta phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu làm lớn". Cùng với đó, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh đúng pháp luật, lắng nghe góp ý cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc để tăng cường sự hiểu biết, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Thủ tướng cho rằng, đầu tư phải phát triển, đầu tư phải có lợi ích, đầu tư để ngày càng trưởng thành lên, dựa trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước để cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng thụ, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, mang lại hiệu quả hơn, hiểu biết sâu rộng hơn, mang lại lợi ích cho cả 2 bên, hai đất nước, hai dân tộc, "làm mà vui, làm phấn khởi, càng làm càng yêu quý nhau hơn".