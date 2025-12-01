Thủ tướng: Công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén và sáng tạo

Tối 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao giải.

Dự Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau 11 lần tổ chức, giải thưởng đã tạo dựng uy tín, tầm vóc, sức lan tỏa cao và đề nghị xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm; cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim".

Cùng dự Lễ trao giải có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại - Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại sau 11 lần tổ chức đã khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín với đa dạng các hạng mục, đối tượng tham dự từ trong nước tới nước ngoài, từ cán bộ, đảng viên tới quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Giải thưởng đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng truyền tải thông điệp phát triển đất nước đến với bạn bè quốc tế; góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59 về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" và Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các đại biểu dự Lễ trao giải.

Năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.412 tác phẩm ở 8 Hạng mục Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mà còn khuyến khích sáng tạo, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới.

Thủ tướng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A.

Nhận giải A với tác phẩm "Từ thù thành bạn: Sức mạnh thầm lặng của nỗ lực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh", nhà báo Lê Phương Khanh, đại diện nhóm tác giả Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: "Phóng sự tái hiện tiến trình chuyển biến sâu sắc trong quan hệ Việt - Mỹ thông qua nỗ lực hợp tác song phương lâu dài nhất và mang tính nhân văn nhất giữa hai nước cho đến nay, đó là nỗ lực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Câu chuyện theo chân ông Trần Khánh Phôi, người mất tới 19 thân nhân trong chiến tranh nhưng đã dành 30 năm để giúp tìm kiếm hài cốt binh sỹ Mỹ mất tích tại Quảng Trị. Từ hận thù sâu nặng đến nhân văn sâu sắc, phản chiếu tiến trình hàn gắn rộng lớn hơn giữa hai cựu thù".

Đại diện nhóm tác giả VOV5 lên nhận Giải A.

Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giải xuất sắc Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải năm nay, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của công tác thông tin đối ngoại của cả nước.

Thủ tướng cho rẳng, công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là: Định hướng thông tin được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ;

Sự phối hợp ngày càng tốt hơn, tạo mạng lưới chặt chẽ, hiệu quả; Nội dung thông tin toàn diện, giữ thế chủ động trên mặt trận thông tin; Phương thức thông tin được đa dạng hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; Góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hình dư luận quốc tế...:

"Công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ, tô thắm hình ảnh một Việt Nam ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng cho rằng, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, tầm ảnh hưởng của công tác thông tin đối ngoại. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

"Phải bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định một Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực, thế giới. Đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm chủ động chiến lược cả trước mắt và lâu dài; xây dựng chương trình bài bản, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, thuyết phục, bảo đảm dễ tiếp cận, hiện đại, đa phương tiện", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Các đại biểu dự Lễ trao giải.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mang tính toàn cầu như: mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... thu hút ngày càng nhiều và phục vụ tốt các các đối tượng người nước ngoài và nhân dân trong nước.

Đồng thời xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm; cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim".

Thủ tướng tin tưởng rằng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại tiếp tục tạo thêm động lực, khí thế mới, để những người làm công tác thông tin đối ngoại phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.