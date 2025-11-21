An Giang đặt mục tiêu các dự án phục vụ APEC 2027 hoàn thành trước 3 - 6 tháng

(VTC News) -

Nội dung trên được Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy An Giang với UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương).

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, khối lượng nhiệm vụ lần này “khổng lồ”, trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến an ninh, truyền thông.

Trong khi đó, thời gian chuẩn bị lại rất ngắn, nhất là khi bộ máy chính quyền theo mô hình hai cấp vừa được sắp xếp lại. “Không thể chậm một ngày, cũng không thể trông chờ, đùn đẩy. Tất cả phải chủ động, tính toán kỹ từng bước để bảo đảm đúng tiến độ”, ông Hải nói.

Với đặc khu Phú Quốc nơi chịu áp lực lớn nhất lãnh đạo Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực nhưng cũng nhắc rõ về khối lượng công việc không chỉ nhiều mà còn mang tính quyết định đối với hình ảnh quốc gia trong APEC 2027.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Đồng thời, những dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, trung tâm báo chí hay các tuyến giao thông chiến lược đều đã cơ bản hoàn tất thủ tục đầu tư. Tỉnh yêu cầu không chỉ triển khai nhanh mà các dự án, công trình phải hoàn thành trước Hội nghị từ 3 đến 6 tháng để có thời gian vận hành thử.

Theo tinh thần chỉ đạo, mọi vướng mắc về thủ tục phải được gỡ nhanh, gỡ dứt điểm; tiến độ từng dự án phải được theo dõi từng tuần, từng hạng mục. Đặc biệt, giải phóng mặt bằng phải làm đúng luật, nhưng cũng phải làm đến nơi đến chốn, vừa đảm bảo quyền lợi người dân vừa không để dự án đình trệ.

Không chỉ hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò truyền thông yếu tố tạo đồng thuận xã hội và nâng cao vị thế Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

“Phải có chiến dịch truyền thông xuyên suốt trước, trong và sau APEC 2027. Đây là dịp vàng để Phú Quốc bứt phá”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh đã xây dựng đề án tổng thể phục vụ Năm APEC 2027 và yêu cầu các tiểu ban khẩn trương hoàn thiện tiểu đề án chi tiết.

Trong 21 dự án phục vụ APEC, nhóm đầu tư công có 9 công trình khẩn cấp đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và được phép triển khai ngay, tổng vốn bố trí năm 2025 cho các dự án đầu tư công là hơn 4.296 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm phần lớn.

Nhóm 2 gồm 11 dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh cũng đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định. Tập trung tiếp theo là bảo đảm tiến độ, hoàn thiện thủ tục và đẩy mạnh giải ngân.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ được giao xây dựng tiểu đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC lực lượng trực tiếp tiếp xúc với khách quốc tế. Tiểu đề án dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025.

Về phía đặc khu, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp cùng chung tay chuẩn bị cho APEC với phương châm “mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch”.

Đồng thời, đặc khu cũng triển khai đề án xây dựng Phú Quốc thành “đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, kiểm soát chặt tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng và bảo đảm môi trường du lịch thân thiện.

Chặng đường phía trước còn rất nhiều việc, nhưng tinh thần chỉ đạo tại buổi làm việc đã đặt Phú Quốc vào guồng tăng tốc quyết tâm không chỉ tổ chức thành công APEC 2027 mà còn biến sự kiện này thành động lực phát triển vượt bậc cho đảo ngọc trong nhiều năm tới.

Ngày 24/9, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đồng loạt khởi công 10 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là cụm dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) 2027 với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cụ thể các dự án, gồm: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc; Đường tỉnh ĐT.975 (nối Cảng hàng không Phú Quốc – ĐT.975 – ĐT.973); Đại lộ APEC; Hồ nước Cửa Cạn; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc; Khu đô thị du lịch sinh thái núi Ông Quán; Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ và Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư An Thới. Dự kiến ngày 19/12, tuyến Metro Phú Quốc vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng, dài 18km. Đây là tuyến giao thông trọng điểm phục vụ người dân, du khách và nhu cầu di chuyển trong dịp APEC 2027.