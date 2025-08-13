Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu mở rộng phạm vi miễn giấy phép xây dựng

(VTC News) -

Ngày 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 133/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Theo công điện, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500; nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng và báo cáo Thủ tướng trong quý IV/2025.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng cùng các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược và quan trọng quốc gia, bảo đảm mục tiêu hoàn thành tối thiểu 3.000km đường bộ cao tốc và hơn 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong năm 2025, cũng như toàn bộ nguồn vốn đầu tư công từ phần tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2024.

Nghiên cứu mở rộng phạm vi miễn giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối Việt Nam - Trung Quốc và các tuyến cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó là nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch; nghiên cứu chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ và đào tạo nhân lực để tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành đường sắt.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến này.

Theo KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - việc bỏ giấy phép xây dựng là rất xác đáng. Bởi lẽ, khi đã có quy hoạch chi tiết mà vẫn phải đi xin phép xây dựng là mất thời gian, mất quyền làm chủ của người dân trên miếng đất của họ.

Thực tế, quy hoạch chi tiết 1/500 đã quy định rõ tỷ lệ tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi từ vỉa hè vào nhà là bao nhiêu; thậm chí có khu vực nói rõ có tầng hầm hay không, bán hầm hay một hầm...

Do đó, nếu khu vực nào đã được quy hoạch chi tiết 1/500 thì người dân không cần xin giấy phép xây dựng nhưng vẫn phải báo cáo chính quyền địa phương. Còn chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát việc người dân có xây dựng đúng quy định không.

Cũng theo ông Chính, quy hoạch phải đi trước một bước, không cần giấy phép xây dựng nhưng phải tuân thủ quy hoạch. Nếu chỗ nào chưa có quy hoạch thì địa phương phải lập quy hoạch chi tiết để người dân yên tâm và biết được phép xây dựng thế nào.