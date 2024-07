Thủ tướng Ấn Độ Modi bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga

(VTC News) -

Theo RT, ngày 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Moskva bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 2 ngày từ 8/7 đến 9/7. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Modi sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ ba sau cuộc bầu cử vào tháng 6.

Các cuộc gặp của Thủ tướng Modi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày tới sẽ đánh dấu sự nối lại các hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa hai nhà lãnh đạo vốn được khởi xướng từ năm 2000.

Chuyên cơ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hạ cánh xuống sân bay Vnukovo-2 ở ngoại ô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga. (Ảnh: TASS)

Trong các tuyên bố về chuyến thăm, Moskva và New Delhi đều nhấn mạnh "tầm quan trọng" của chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ. Cuộc gặp song phương gần đây nhất giữa ông Modi và ông Putin diễn ra vào năm 2021, khi nhà lãnh đạo Nga đến thăm New Delhi. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cũng có cuộc hội đàm kín bên thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 9/2022 tại Samarkand.

Chuyến công du gần đây nhất của Thủ tướng Modi tới Nga là vào năm 2019, khi ông tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok.

Trong tuyên bố trước khi khởi hành tới Moskva, Thủ tướng Modi cho biết quan hệ giữa Ấn Độ và Nga đã có những tiến triển trong thập kỷ qua, bao gồm các lĩnh vực năng lượng, an ninh, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch...

"Tôi mong muốn xem xét mọi khía cạnh hợp tác song phương với người bạn của tôi là Tổng thống Vladimir Putin và chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. Chúng tôi muốn đóng vai trò hỗ trợ cho một khu vực hòa bình và ổn định", Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh.

Theo Sputnik, trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Modi, Điện Kremlin cho biết Moskva đang mong đợi một “chuyến thăm toàn diện, rất quan trọng, có ý nghĩa đối với quan hệ Nga - Ấn Độ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo truyền hình Nga Pavel Zarubin: “Với bản chất đáng tin cậy trong mối quan hệ giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi, chúng tôi có thể hy vọng rằng quan điểm của hai nước trong tất cả các vấn đề sẽ được trao đổi trong chương trình nghị sự”.

Người phát ngôn Peskov cho biết thêm an ninh khu vực và toàn cầu, cùng với tương tác kinh tế và thương mại song phương sẽ là tâm điểm.

Hiện tại New Delhi vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt với Moskva bất chấp các rào cản của phương Tây sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Thương mại song phương đã tăng vọt từ khoảng 13 tỷ USD vào năm 2021 lên 65 tỷ USD vào năm 2023, chủ yếu là do Ấn Độ tăng cường mua than và dầu của Nga với giá ưu đãi.

Tiến sĩ Raj Kumar Sharma, nhà nghiên cứu cấp cao tại NatStrat, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại New Delhi, nhận định: “Nga là quốc gia vẫn rất quan trọng đối với sự tham gia của Ấn Độ vào khu vực Á-Âu, ngoài mối quan hệ chiến lược song phương tổng thể mà hai bên đang phát triển”.

Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán sắp tới nên được nhìn từ lăng kính bối cảnh song phương cực kỳ hứa hẹn, cho phép Ấn Độ và Nga tăng cường quyền tự chủ chiến lược của họ trong bối cảnh những thay đổi địa chính trị toàn cầu.

Theo ông Raj, trong một kịch bản địa chính trị khi xung đột Ukraine, xung đột Palestine-Israel vẫn tiếp tục và các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ, Thủ tướng Modi “đã chọn đúng khi thăm Nga, nêu bật khả năng phục hồi của mối quan hệ Ấn Độ-Nga trong bối cảnh có nhiều thay đổi địa chính trị”.