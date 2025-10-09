Thủ tục cấp lại biển số xe bị rơi, hỏng

(VTC News) -

Sau những trận mưa bão, nhiều xe ô tô bị rơi biển số, đặc biệt là khi xe đi qua vùng ngập nước. Trong trường hợp này, các chủ phương tiện cần phải làm thủ tục xin cấp lại biển số để xe đủ điều kiện lưu thông trên đường.

Vậy thủ tục xin cấp lại biển số gồm các bước như thế nào?

Nhiều tài xế bị rơi biển số xe khi đi qua những đoạn đường bị ngập nước. (Ảnh: OFFB)

Hiện nay, thủ tục cấp lại biển số đã được triển khai trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chủ xe có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình hoặc trực tuyến một phần và trực tiếp.

Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

Bước 1: Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công và kê khai thông tin trung thực theo mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử. Chủ xe sau đó nộp bản chà số máy, số khung của xe qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Sau khi kê khai thành công, chủ xe sẽ nhận được mã hồ sơ dịch vụ công và lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử.

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo để chủ xe nộp lệ phí đăng ký xe và phí dịch vụ bưu chính công ích qua tiện ích thanh toán tích hợp trên cổng dịch vụ công.

Bước 4: Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe theo quy định từ dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Thời hạn giải quyết: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời hạn 2 ngày làm việc.

Đối với phương thức dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã:

Bước 1: Chủ xe kê khai thông tin theo giấy khai đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ, cùng với lệ phí, tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Sau khi hồ sơ đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định. Chủ xe nhận kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp mất biển số xe thì thời hạn xác minh khi giải quyết thủ tục cấp lại biển số xe là 30 ngày. Thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe.

Lưu ý: Các trường hợp bắt buộc chủ xe cần tiến hành thủ tục cấp lại hoặc cấp đổi biển số gồm: Biển số bị mất (rơi do ngập nước hoặc trộm cắp); biển số bị hỏng (biến dạng, hư hại); biển số bị mờ không còn nhìn rõ chữ, số hoặc màu sơn bị phai.

Ngoài ra, việc cấp đổi cũng được thực hiện đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc 4 số để chuyển sang biển số định danh theo quy định mới, hoặc trong trường hợp cấp đổi từ biển nền màu trắng sang màu vàng (hoặc ngược lại) đối với xe kinh doanh vận tải.

Tài xế cần tìm hiểu các trường hợp bắt buộc cấp lại hoặc cấp đổi biển số và tiến hành làm thủ tục. (Ảnh minh họa)