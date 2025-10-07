  • Zalo

Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu với hiệu suất vượt trội và thiết kế mang tính biểu tượng. Mỗi mẫu xe Porsche đều kết hợp hài hòa giữa tốc độ, sự chính xác trong kỹ thuật chế tạo và phong cách sang trọng.

Đặc biệt, Porsche Taycan Turbo S 2025 là mẫu xe điện thể thao đỉnh cao, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Thiết kế của xe mang đậm DNA thể thao đặc trưng của Porsche với những đường nét khí động học hiện đại. Khoang nội thất của Taycan Turbo S là sự kết hợp giữa sang trọng và công nghệ.

Porsche Taycan Turbo S 2025 là mẫu xe điện thể thao đỉnh cao. (Ảnh: xehay)

Khối động cơ điện kép trên Taycan Turbo S 2025 cho công suất vượt trội, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng chỉ trong vài giây. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường. Với công nghệ pin cải tiến, xe sở hữu phạm vi di chuyển xa hơn cùng khả năng sạc nhanh hiệu quả.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 10/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Porsche 718 Cayman 718 Cayman 3 tỷ 950 triệu
718 Cayman S 4 tỷ 870 triệu
Porsche 718 Boxster 718 Boxster 4 tỷ 060 triệu
718 Boxster S 4 tỷ 980 triệu
Porsche 718 Style Edition 718 Cayman Style Edition 4 tỷ 360 triệu
718 Boxster Style Edition 4 tỷ 480 triệu
Porsche 911 Carrera Coupé 911 Carrera 8 tỷ 870 triệu
911 Carrera T 9 tỷ 770 triệu
911 Carrera S 10 tỷ 300 triệu
911 Carrera GTS 13 tỷ 200 triệu
911 Carrera 4 GTS 13 tỷ 590 triệu
Porsche 911 Carrera Cabriolet 911 Carrera S Cabriolet 11 tỷ 140 triệu
911 Carrera Cabriolet 9 tỷ 640 triệu
911 Carrera T Cabriolet 10 tỷ 590 triệu
911 Carrera GTS Cabriolet 14 tỷ 170 triệu
911 Carrera 4 GTS Cabriolet 14 tỷ 540 triệu
Porsche 911 Targa 4 GTS 911 Targa 4 GTS 14 tỷ 540 triệu
Porsche Taycan Taycan4 tỷ 620 triệu
Taycan 4 4 tỷ 800 triệu
Taycan 4S 5 tỷ 500 triệu
Taycan GTS 6 tỷ 430 triệu
Taycan Turbo 7 tỷ 460 triệu
Taycan Turbo S 8 tỷ 690 triệu
Taycan Turbo GT 9 tỷ 510 triệu
Porsche Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo 5 tỷ 060 triệu
Taycan 4S Cross Turismo 5 tỷ 710 triệu
Taycan Turbo Cross Turismo 7 tỷ 510 triệu
Porsche Panamera Panamera 6 tỷ 420 triệu
Panamera GTS 11 tỷ 440 triệu
Porsche Macan Macan3 tỷ 350 triệu
Macan T 3 tỷ 570 triệu
Macan S 4 tỷ 400 triệu
Macan GTS 5 tỷ 340 triệu
Porsche Macan điện Macan thuần điện 3 tỷ 590 triệu
Macan 4 thuần điện 3 tỷ 740 triệu
Macan 4S thuần điện 4 tỷ 340 triệu
Macan Turbo thuần điện 5 tỷ 920 triệu
Porsche Cayenne Cayenne 5 tỷ 560 triệu
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu
Cayenne S E-Hybrid 6 tỷ 330 triệu
Cayenne S7 tỷ 700 triệu
Cayenne GTS9 tỷ 180 triệu
Cayenne Coupé 5 tỷ 810 triệu
Cayenne S Coupé 8 tỷ 070 triệu
Cayenne GTS Coupé9 tỷ 420 triệu
Cayenne Turbo GT14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
