Thứ trưởng Bộ Y tế: Không có thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh

(VTC News) -

Sáng 21/8, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: quochoi.vn)

Trình bày báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thuốc giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng giảm dưới 2% (năm 2024 dưới 0,5%), tỷ lệ thuốc giả duy trì ở mức thấp dưới 0,1% trên tổng số mẫu thuốc lấy kiểm tra chất lượng.

Theo đánh giá của Tổ chức y tế thế giới, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng và thuốc giả của Việt Nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới.

"Thuốc không đạt chất lượng ở khu vực bán lẻ cao hơn khu vực sản xuất, nhập khẩu và bán buôn. Trong nhiều năm trở lại đây, không ghi nhận thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh, thuốc giả phát hiện chủ yếu ở các cơ sở bán lẻ hoặc qua các kênh bán hàng điện tử", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Đỗ Xuân Tuyên nhắc đến thực trạng gần đây vẫn có những vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc giả bị cơ quan công an phát hiện và triệt phá, điển hình là các đường dây sản xuất, buôn bán kháng sinh giả tại Hà Nội, Cần Thơ, Bến Tre (tháng 8/2024) và đường dây thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên nhiều địa bàn (tháng 4/2025).

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng tình hình tội phạm liên quan dược phẩm giả, vẫn được phát hiện ở Việt Nam do nhiều nguyên nhân.

Cụ thể như nhu cầu thuốc cho công tác khám chữa bệnh của nhân dân tăng cao, đặc biệt sau dịch COVID19; lợi nhuận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc giả cao; công nghệ in ấn, bao bì, sự phát triển của thương mại đặc biệt là thương mại điện tử cũng là một trong những tiền đề thuận lợi cho thuốc nói riêng và các loại hàng hóa nói chung có thể bị làm giả nhiều hơn.

Bên cạnh đó, thương mại điện tử và mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube) là kênh chủ đạo để tiêu thụ thuốc giả, lợi dụng tâm lý người tiêu dùng muốn mua thuốc giá rẻ, tự điều trị; nhân sự làm công tác phòng chống thuốc giả của ngành y tế khá mỏng cả ở cấp trung ương và địa phương; các trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng phần lớn trong số này chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định, tình hình sản xuất, kinh doanh thuốc giả thực phẩm giả, trong đó có thực phẩm chức năng, sữa giả vẫn còn tồn tại nhiều thách thức.

Dự báo thời gian tới, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam còn diễn biến phức tạp; các đối tượng sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ tiên tiến như tem chống giả mạo, mã QR giả, hoặc bao bì tinh vi, để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng.

"Do đó các bộ, ngành, các cấp chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nhằm quét sạch buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ", Thứ trưởng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Nêu ý kiến tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định thuốc giả, thực phẩm giả là chủ đề rất nóng.

"Tác hại của thuốc giả, thực phẩm giả đối với sức khỏe nhân dân và nền kinh tế là rất lớn, đến mức có thể coi là hiểm họa, gây tác hại trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng", Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thể hiện rất rõ tinh thần quyết liệt đấu tranh, tiến tới triệt tiêu hiểm họa này.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ nỗ lực tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là "tuyên chiến không khoan nhượng với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp".

Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị cả về phía cơ quan giải trình và phía yêu cầu giải trình phải đánh giá sát thực, khách quan thực trạng sản xuất, kinh doanh, lưu hành thuốc giả, thực phẩm giả.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Công Thương và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cần trả lời, giải trình thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, phân tích, đánh giá đúng thực tế những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân; xác định cụ thể trách nhiệm.

"Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để khắc phục có hiệu quả, đúng địa chỉ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Quốc hội đề cập.