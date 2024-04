Hơn 3.000 chiến sĩ tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an biểu dương sự cố gắng của hơn 3.000 người trong hai lực lượng đã vượt khó khăn, thời tiết nắng nóng thời gian gần đây để luyện tập và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hơn 3.000 người tham gia diễu binh có thể sẽ lên Điện Biên từ cuối tháng 4 trên 200 xe ô tô. Do vậy, các lực lượng như quân y, hậu cần, kỹ thuật phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cho lực lượng diễu binh, diễu hành.