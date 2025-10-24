Thứ trưởng Bộ KH&CN: Báo chí phải đánh thức khát vọng về đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Chiều 24/10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024.

Đây là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cho sự nỗ lực tìm tòi, phát hiện của các tác giả viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho 4 tác giả/nhóm tác giả đạt giải Nhất của Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Giải thưởng năm nay đã trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, những tác phẩm đạt giải Nhất gồm: Tác phẩm “Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, “gõ cửa” từng nhà” của Báo Pháp luật TP. HCM; tác phẩm “Xã hội số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của Báo Quân đội Nhân dân điện tử; tác phẩm "Vũ khí… cứu người” của Kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và tác phẩm “Chuyện những người hiện thực hóa ‘Giấc mơ bay’ Việt Nam” của VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo ban tổ chức, những tác phẩm đạt giải Nhất năm nay đều nổi bật với chất lượng nội dung lẫn tính thời sự, thể hiện chiều sâu nghiên cứu, khả năng phát hiện vấn đề và truyền tải thông tin một cách sinh động và thuyết phục.

Đây còn là những tác phẩm mang dấu ấn tư duy báo chí hiện đại – nơi ngòi bút và ống kính của người làm báo không chỉ ghi lại hiện thực mà còn mở đường cho nhận thức xã hội về sức mạnh của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi trao giải. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2024 diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những trụ cột chiến lược để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển.

“Để những tư tưởng đổi mới, đột phá của Nghị quyết có thể đi nhanh vào cuộc sống, lan tỏa tới từng người dân, từng doanh nghiệp, từng nhà khoa học thì báo chí chính là lực lượng tiên phong, là cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn.

Mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin, mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa Việt Nam và thế giới. Theo tôi, đó là tiếng nói của tri thức, khơi dậy niềm tin, đánh thức khát vọng, cổ vũ đổi mới sáng tạo trong toàn dân tộc”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, giải thưởng đã nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí gửi tới. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 271 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc để trao giải.