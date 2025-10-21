Hà Nội dẫn dầu cả nước về chuyển đổi số, Cao Bằng đứng cuối bảng

(VTC News) -

Sáng 21/10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trong số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, TP Hà Nội dẫn đầu với giá trị DTI (Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số) đạt 0,8241. Đứng thứ hai là TP Huế với giá trị DTI đạt 0,7951. Các tỉnh, thành xếp sau đó lần lượt là TP Hải Phòng và TP.HCM.

Đáng chú ý, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 5, 6, 7 với giá trị DTI sát nút các tỉnh, thành lớn.

Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên là 3 địa phương đứng cuối bảng với giá trị DTI đạt từ khoảng 0,5 đến gần 0,6.

Thứ hạng này được tính toán trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh, thành trước sáp nhập.

Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2024. (Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Nếu xét chỉ số trước khi sáp nhập, thứ hạng sẽ thay đổi đáng kể giữa các tỉnh, thành - với TP.HCM đứng đầu và TP Đà Nẵng giữ vị trí thứ 2. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, TP Đà Nẵng tụt hạng xuống vị trí thứ 17. Các vị trí sau đó vẫn lần lượt thuộc về các thành phố lớn như TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Huế.

Chia sẻ với các cán bộ tại 34 điểm cầu truyền hình trực tiếp của UBND các tỉnh, thành, ông Nguyễn Hoàng Qúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh – một trong các đơn vị được vinh danh nhờ có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số - khẳng định, chuyển đổi số “chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm”.

Ngay sau 1 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bãi Cháy đã phát động và thực hiện Chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm “Bình dân học vụ số” theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 của các tỉnh, thành. (Ảnh: Minh Sơn)

Trong 30 ngày đêm, phường tổ chức 30 lớp tập huấn với hơn 5.000 lượt người tham gia tại các khu phố và doanh nghiệp với tinh thần “người biết dạy người chưa biết”. Nhiều mô hình sáng tạo mang tính đột phá và thực tiễn cao như “Đội xung kích số”, “Câu lạc bộ thanh niên Chuyển đổi số”, “Gia đình số”... được phát động và thực hiện.

Tính đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường đã sử dụng thành thạo, hiệu quả các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để xử lý công việc. Phường Bãi Cháy đã hoàn thành chuyển đổi từ tư duy "quản lý hành chính" sang “quản trị dựa trên kết quả”, giúp chính quyền trở nên "hiệu quả hơn".

Ông Qúy chia sẻ, kết quả của chiến dịch “30 ngày đêm” vượt xa kỳ vọng ban đầu. Nhiều người lớn tuổi có thể tự đặt lịch khám bệnh qua mạng, tự thanh toán hóa đơn điện nước bằng ví điện tử. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ứng dụng kỹ năng vào việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng mã QR cho khách du lịch thanh toán...

Sự kiện chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 được tổ chức trực tuyến với 34 điểm cầu truyền hình trực tiếp. (Ảnh: Minh Sơn)

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn 5 năm đầu (2020-2025), Việt Nam đạt được những thành tựu ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương. Cụ thể, Chính phủ số với 80% dịch vụ công đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số; kinh tế số chiếm gần 20% GDP; xã hội số với 100 triệu công dân số được hình thành; công nghệ số đã và đang được phổ cập đến từng thôn bản, hộ dân.

Trong 5 năm tới, đất nước sẽ tập trung vào 5 chuyển đổi căn bản: Từ nhận thức số sang năng lực số; từ dịch vụ công trực tuyến sang Chính phủ thông minh; từ doanh nghiệp số sang kinh tế số; từ người dân sử dụng sang người dân làm chủ; từ số hóa dữ liệu sang dữ liệu mở.

Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Năm 2024, giá trị DTI của Việt Nam đạt 0,7955 điểm, tăng trưởng 8,6% so với năm 2023. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 50/193 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử EGDI.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ: - 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh - 80% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán - Hơn 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử - Hơn 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản - 80% hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang - Hơn 70% người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản