Thủ thành Trịnh Xuân Hoàng cưới bạn gái lâu năm

(VTC News) -

Chiều 29/11, lễ thành hôn của thủ thành Trịnh Xuân Hoàng (CLB Đông Á Thanh Hóa) và cô dâu Trần Ngọc Ánh được tổ chức tại tư gia và một nhà hàng ở Thanh Hóa. Cô dâu sinh năm 1999 tại Thanh Hóa và đang làm việc cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hai người quen nhau tình cờ trong buổi gặp gỡ của bạn bè cách đây 3 năm và dần phát triển tình cảm. Khi mối tình này bắt đầu, Xuân Hoàng chỉ là một cầu thủ trẻ chưa có nhiều điểm nhấn trong sự nghiệp.

Trịnh Xuân Hoàng kết hôn cùng Trần Ngọc Ánh.

Quãng thời gian yêu Trần Ngọc Ánh là lúc Xuân Hoàng tạo nên rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Anh thi đấu xuất sắc và giúp Đông Á Thanh Hóa giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia bằng nhiều tình huống cản phá phạt đền xuất sắc. Màn trình diễn thuyết phục giúp Xuân Hoàng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik.

Ngọc Ánh luôn động viên Xuân Hoàng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và tự tin ở thời khắc quyết định. Ở các trận đấu quan trọng của Xuân Hoàng, Trần Ngọc Ánh luôn có mặt để cổ vũ bạn trai.

"Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy mình là chàng trai rất may mắn khi có thể kết hôn cùng Ngọc Ánh. Chúng tôi sẽ lấy gia đình nhỏ của mình làm động lực cho tương lai", Xuân Hoàng nói.

Trịnh Xuân Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đông Á Thanh Hóa. Thủ môn này được đôn lên đội 1 khi mới 18 tuổi dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Xuân Hoàng vẫn được tin tưởng trong một số trận đấu của đội bóng quê hương nhưng chỉ chiếm suất bắt chính khi Thanh Diệp gặp chấn thương dài hạn.

Bất chấp Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, Xuân Hoàng vẫn từ chối nhiều đề nghị chuyển nhượng để ở lại với câu lạc bộ và anh mong sẽ trụ hạng cùng Thanh Hóa vào cuối mùa giải.