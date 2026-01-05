Thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng ở TP.HCM

Sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng các doanh nghiệp công nghệ (Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt) chính thức khởi động "Chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng tại TP.HCM".

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới về UAV giao hàng trong phạm vi Khu Công nghệ cao TP.HCM. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo, đại diện Sở, ngành tham dự chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo, đại diện sở, ngành xem chi tiết UAV.

Đây là tiền đề mang tính quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM..

Quá trình thử nghiệm giao kiện hàng bằng thiết bị bay không người lái trong khu vực Khu Công nghệ cao TP.HCM

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết việc tổ chức chương trình thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái tại SHTP hôm nay thể hiện quyết tâm của Sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội.

Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước.

"Chương trình sẽ thành công, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. Hy vọng chúng ta sẽ tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô thành phố mới trong quý I/2026", ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu kỳ vọng.