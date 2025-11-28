Công nghệ 28/11: Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM

(VTC News) -

Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM

VNG Group và Đại học Quốc gia TP.HCM vừa chính thức ra mắt Saigon AI Hub (SAIH) tại VNG Campus. Đây là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên ở TP.HCM, hướng đến việc giải quyết các bài toán phát triển kinh tế – xã hội thông qua trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông.

SAIH được trang bị hạ tầng tính toán chuyên dụng cho AI gồm GPU, dataset, dịch vụ cloud và phòng lab tiêu chuẩn. Trong giai đoạn đầu, SAIH dự kiến thu hút khoảng 30 nhà nghiên cứu từ ĐHQG-HCM và các nhóm độc lập tại TP.HCM. Các hướng nghiên cứu tập trung vào mô hình nền tảng như LLM (Large Language Model), VLM (Vision-Language Model), AI Agent và các ứng dụng AI theo ngành.

ĐHQG TP.HCM và VNG tại Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu AI mở. (Nguồn: VNG)

Dự án kỳ vọng tạo ra kết quả học thuật lẫn ứng dụng cụ thể, như công bố 3–4 bài báo khoa học quốc tế, phát triển mô hình thử nghiệm (PoC), sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) và nguyên mẫu AI phục vụ đánh giá, thử nghiệm.

Sự ra mắt của Saigon AI Hub là bước tiếp theo trong lộ trình triển khai MOU chiến lược giữa VNG và ĐHQG-HCM giai đoạn 2025–2030.

Thêm cảnh báo Nvidia thổi phồng hiệu quả AI

Michael Burry là nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với biệt danh “The Big Short” nhờ dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đang tiến hành một cuộc chiến công khai chống lại Nvidia. Ông không chỉ đặt cược vào sự sụp đổ của “đế chế AI” này bằng các hợp đồng quyền chọn trị giá hơn 1 tỷ USD, mà còn tích cực thuyết phục cộng đồng rằng Nvidia đang bị thổi phồng quá mức.

Nhiều nhà đầu tư cảnh báo bong bóng tài chính AI khi cổ phiếu Nvidia tăng nóng. (Nguồn: TechCrunch)

Burry cáo buộc Nvidia có những vấn đề nghiêm trọng trong quản trị tài chính. Ông cho rằng chính sách trả lương bằng cổ phiếu khiến cổ đông thiệt hại tới 112,5 tỷ USD, làm giảm một nửa lợi nhuận thực sự. Ngoài ra, ông nghi ngờ các công ty AI đang “nấu sổ sách” bằng cách kéo dài khấu hao thiết bị GPU vốn mất giá nhanh chóng, và rằng nhu cầu khách hàng thực chất chỉ là “ảo” vì được tài trợ theo vòng tròn.

Nvidia đã phản bác mạnh mẽ trong một bản ghi nhớ dài 7 trang gửi tới các nhà phân tích, khẳng định Burry tính toán sai và con số thực tế chỉ là 91 tỷ USD. Công ty cũng nhấn mạnh rằng chính sách đãi ngộ nhân viên của họ phù hợp với các đối thủ cùng ngành.

49 Startup AI Mỹ gọi vốn trên 100 triệu USD năm 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Theo thống kê, đã có 49 startup AI huy động được các vòng vốn từ 100 triệu USD trở lên, ngang bằng với năm 2024 nhưng số lượng công ty gọi vốn nhiều lần trong năm lại tăng mạnh.

Nổi bật có Anysphere với nền tảng lập trình Cursor, Parallel phát triển hạ tầng web cho AI agent, và Hippocratic AI tập trung vào y tế. Bên cạnh đó, các công ty như Fireworks AI, Sesame và Uniphore đầu tư vào công nghệ giọng nói và giao tiếp, trong khi Reflection AI cạnh tranh trực tiếp với DeepSeek ở mảng mô hình nền tảng.

Đặc biệt, tháng 3/2025, OpenAI đã lập kỷ lục với vòng gọi vốn 40 tỷ USD, đưa định giá công ty lên mức 300 tỷ USD – trở thành thương vụ lớn nhất trong lịch sử startup AI.

Những thương vụ này cho thấy dòng vốn khổng lồ tiếp tục đổ vào AI, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào tiềm năng AI, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.