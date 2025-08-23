Thử ngay mẹo nhỏ với cốc nước để biết mật ong xịn hay pha đường

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mật ong là thực phẩm giàu dưỡng chất, được nhiều người tin dùng nhờ khả năng hỗ trợ miễn dịch và cải thiện tiêu hóa. Trong đó, mật ong rừng nguyên chất được xem là loại tốt nhất, nhưng rất khó tìm và giá thành cao. Phổ biến hơn là mật ong nuôi, nếu đảm bảo chất lượng vẫn có giá trị dinh dưỡng cao.

Trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm mật ong pha đường, hóa chất hoặc phụ gia. Việc sử dụng mật ong giả trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, béo phì, đặc biệt có hại đối với người bị tiểu đường.

Một trong những cách kiểm tra mật ong thật – giả đơn giản, dễ thực hiện tại nhà là dùng nước lọc. Bạn chỉ cần chuẩn bị một ly thủy tinh trong suốt, nhỏ vài giọt mật ong cần thử vào. Mật ong thật sẽ chìm xuống đáy ly, không tan trong nước. Ngược lại, mật ong pha tạp sẽ nhanh chóng tan ra hoặc lơ lửng giữa ly.

Để kết quả chính xác hơn, nên sử dụng ống hút lấy một lượng nhỏ mật ong, tránh tạo giọt lớn vì có thể gây sai lệch do tốc độ tan khác nhau. Dụng cụ thử nghiệm nên là ly thủy tinh cao để dễ quan sát.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên bảo quản mật ong trong lọ thủy tinh kín, không mùi, không màu. Đây là chất liệu an toàn, không làm biến đổi chất lượng mật ong trong thời gian dài. Việc đậy nắp kỹ sau khi sử dụng sẽ giúp hạn chế mật ong tiếp xúc với không khí, giữ nguyên hương vị và màu sắc.

Để tránh mua phải mật ong kém chất lượng, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Mật ong nguyên chất thường có độ sánh cao, mùi thơm đặc trưng và vị khé nhẹ – những đặc điểm khó làm giả bằng các loại mật pha trộn.

Với một chút quan sát và mẹo nhỏ tại nhà, bạn hoàn toàn có thể tự mình phân biệt được mật ong thật – giả mà không cần đến thiết bị chuyên dụng.