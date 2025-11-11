Thủ môn Việt kiều chấn thương, HLV Kim Sang-sik không gọi người thay thế

(VTC News) -

Chiều 11/11, đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung tại Phú Thọ để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, tin không vui sớm đến với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi Đặng Văn Lâm gặp chấn thương cơ đùi. Anh tỏ ra đau đớn và không thể tham gia bài tập chiến thuật cùng toàn đội. Bác sỹ của đội tuyển Việt Nam lập tức có mặt chăm sóc cho Văn Lâm và người gác đền của Ninh Bình phải bỏ dở ngày tập luyện đầu tiên.

Đặng Văn Lâm gặp chấn thương.

Đặng Văn Lâm vừa trải qua trận đấu căng thẳng giữa Ninh Bình và Công an TP.HCM. Anh phải di chuyển gấp từ TP.HCM ra Hà Nội rồi đến Phú Thọ. Điều này khiến rủi ro chấn thương lớn hơn với thủ thành sinh năm 1993.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik không triệu tập bổ sung thêm thủ môn trong ít ngày tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thường gọi Xuân Hoàng (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Filip (Công an Hà Nội) hoặc Trần Trung Kiên (HAGL). Nhưng nếu Văn Lâm kịp bình phục, việc có thêm thủ môn là không cần thiết.

Đội tuyển Việt Nam tập trung cùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Với lực lượng ổn định và tinh thần quyết tâm, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.