Thủ môn đột nhiên ngất xỉu khiến tất cả bàng hoàng, lý do hóa ra không nguy hiểm

(VTC News) -

Theo tờ La Tercera, phút 37 của trận đấu giữa Sudan và Guinea Xích đạo tại Cúp bóng đá châu Phi 2025 diễn ra ngày 28/12, cả sân vận động bất ngờ lặng đi khi thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã gục xuống mặt cỏ. Không có bất kỳ một va chạm hay pha tranh chấp nguy hiểm nào, thủ thành của Sudan bỗng nằm bất động khiến các đồng đội hoảng hốt và buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu khẩn cấp.

Đội ngũ y tế lập tức được điều động vào sân để kiểm tra tình trạng của Monged Elneel. Sau ít phút kiểm tra, thủ môn của Sudan cho thấy dấu hiệu hồi phục, có thể đứng dậy và được xác nhận đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy thủ môn sinh năm 1996 bị tụt đường huyết, dẫn đến việc choáng váng và ngã xuống sân.

Khoảnh khắc thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã gục xuống mặt cỏ. (Nguồn: BeSoccer)

Khoảnh khắc ấy diễn ra trong trận đấu mà Sudan buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng E. Trước Guinea Xích đạo, đội bóng Đông Phi thi đấu đầy nỗ lực và giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó có được 3 điểm đầu tiên tại giải năm nay.

Chiến thắng này giúp Sudan tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định với Burkina Faso vào ngày 31/12 để xác định tấm vé vào vòng trong. Kết thúc trận đấu, niềm vui của đội bóng áo đỏ lại xen lẫn nỗi lo về sức khỏe của thủ môn số một Monged Elneel.

Monged Elneel hiện là thủ môn chính của đội tuyển Sudan và được xem là một trong những gương mặt ổn định nhất của đội bóng có biệt danh “Cá sấu sông Nile” trong nhiều năm qua. Dù vừa trải qua khoảnh khắc thót tim, anh vẫn có ba pha cứu thua quan trọng, góp phần giữ sạch lưới cho Sudan khi đội Guinea Xích đạo gia tăng sức ép.

Với Sudan, vai trò của Monged Elneel mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Đây không phải đội tuyển được đánh giá cao tại châu Phi. Ở vòng loại World Cup 2026, Sudan hiện đứng thứ ba bảng đấu, xếp sau Senegal và CHDC Congo. Đội bóng này chưa từng góp mặt tại một kỳ World Cup nào, nhưng từng có thời khắc huy hoàng khi đăng quang Cúp bóng đá châu Phi năm 1970 trên sân nhà.