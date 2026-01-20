Thủ hiến Greenland yêu cầu tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ

(VTC News) -

Ngày 20/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, khẳng định chính phủ Greenland đang theo dõi sát tình hình với tinh thần hết sức nghiêm túc.

Trả lời hãng tin AP, ông Nielsen cho biết chính phủ đã có các cuộc làm việc tích cực với NATO và các đồng minh, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết trên cơ sở “tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thượng tôn luật pháp quốc tế”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại Copenhagen, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo “những diễn biến nghiêm trọng nhất có thể vẫn còn ở phía trước”.

“Chúng ta hiện đang bị đe dọa bởi chính đồng minh thân cận nhất của mình”, bà nói trước Quốc hội Đan Mạch.

Theo AP, chính quyền Đan Mạch đã được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, song người phát ngôn của diễn đàn cho biết hôm 19/1 rằng Copenhagen không có kế hoạch cử đại diện tham dự.

Phát biểu tại Davos cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước không chấp nhận một trật tự toàn cầu bị chi phối bởi sức mạnh áp đặt.

“Chúng ta không nên chấp nhận một trật tự toàn cầu được quyết định bởi những người cho rằng họ có tiếng nói lớn hơn hay cây gậy lớn hơn”, ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng các chính phủ cần tập trung vào những thách thức toàn cầu cấp bách như tăng trưởng, hòa bình và biến đổi khí hậu, thay vì sa vào các cuộc chiến thương mại.

Ông cảnh báo những đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Greenland có thể buộc Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên phải kích hoạt cơ chế chống cưỡng ép thương mại nhằm hạn chế doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường châu Âu.

“Các bạn có tưởng tượng được không? Điều đó thật điên rồ”, ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh các đồng minh nên tập trung vào nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định việc Tổng thống Trump tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland là một thách thức mang tính sống còn đối với NATO và sẽ thử thách nghiêm trọng sự gắn kết của liên minh này. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc có ý định đe dọa Greenland.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cảnh báo các cuộc chiến thuế quan và thương mại đang tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Không có bên thắng cuộc trong các cuộc chiến thuế quan hay thương mại. Chúng không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất và thương mại toàn cầu, mà còn khiến nền kinh tế thế giới bị phân mảnh”, ông Hà nói, đồng thời khẳng định Trung Quốc là “đối tác thương mại, không phải đối thủ” của các nước.

Căng thẳng leo thang cũng đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu của Greenland cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực nhằm bảo đảm an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết các nước châu Âu đang tiến hành các chuyến khảo sát để đánh giá nhu cầu về hạ tầng và hoạt động quân sự tại khu vực High North, sau khi Washington đe dọa áp thuế nhằm đáp trả việc triển khai mang tính biểu tượng một số đơn vị quân đội châu Âu tới Greenland.

Về phía EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công khai đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của Tổng thống Trump, nhắc lại rằng Mỹ và EU đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm ngoái.

“Trong chính trị cũng như trong kinh doanh, thỏa thuận là thỏa thuận. Và khi những người bạn bắt tay nhau, điều đó phải có ý nghĩa”, bà nói, đồng thời khẳng định kế hoạch áp thuế mới của Mỹ liên quan tới Greenland là “một sai lầm, đặc biệt là giữa những đồng minh lâu năm”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có thể thay đổi kế hoạch tham dự Davos nếu các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn Ukraine và quan chức Mỹ đạt được đột phá trong nỗ lực chấm dứt chiến sự.

“Tôi chọn đất nước mình thay vì một diễn đàn kinh tế. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bởi việc kết thúc cuộc chiến này là điều vô cùng quan trọng đối với tôi và người dân Ukraine”, ông nói.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến bước sang năm thứ tư vào ngày 24/2 tới, trong khi những căng thẳng xoay quanh Greenland đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ trật tự toàn cầu.