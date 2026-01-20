Đan Mạch điều thêm quân tới Greenland, Mỹ do thám căn cứ quân sự

(VTC News) -

Tổng thống Trump từ lâu bày tỏ mong muốn mua lại Greenland từ Đan Mạch, với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Trước động thái đó, các quốc gia châu Âu trong NATO đồng loạt lên tiếng ủng hộ Copenhagen, trong khi Đan Mạch kiên quyết bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ.

Đan Mạch triển khai thêm binh sĩ tới Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu. (Ảnh minh họa)

Một nhóm binh sĩ Đan Mạch mới đặt chân tới Greenland vào ngày 19/1. Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Cực Liên quân của Đan Mạch tại Greenland, cho biết ít nhất 100 binh sĩ đang được triển khai tại Nuuk, và thêm khoảng 100 người khác được điều tới khu vực Kangerlussuaq.

Người phát ngôn quân đội Đan Mạch nói với CNN rằng số lượng binh sĩ tại Greenland sẽ được “tăng cường đáng kể”. Việc triển khai này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Arctic Endurance, được khởi động nhằm đáp trả sức ép ngày càng gia tăng từ phía ông Trump.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ có thể phải giành quyền kiểm soát Greenland “bằng biện pháp cứng rắn” nếu Copenhagen không hợp tác. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen bác bỏ những lời đe dọa này trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, khẳng định: “Chúng tôi có những lằn ranh đỏ không thể vượt qua".

“Không thể dùng đe dọa để giành quyền sở hữu Greenland. Tôi không có ý định làm leo thang tình hình này", ông Rasmussen nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Anh, Pháp và Đức, đồng thời nâng mức thuế lên 25% nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland trước ngày 1/6. Trong một bài gần đây trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn tuyên bố rằng “không có văn bản pháp lý nào” xác lập quyền sở hữu của Đan Mạch đối với Greenland.

“Tôi đã làm nhiều cho NATO hơn bất kỳ ai kể từ khi liên minh này được thành lập, và giờ đây NATO nên làm điều gì đó cho nước Mỹ”, ông Trump viết.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia châu Âu cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công một quốc gia thành viên NATO, điều đó trên thực tế sẽ phá hủy toàn bộ liên minh quân sự này.

Trong khi đó, quân đội Mỹ được cho là đã thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự trọng yếu của Đan Mạch tại Greenland, làm dấy lên lo ngại ở Copenhagen.

Theo tờ Berlingske của Đan Mạch, dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng công bố hôm 18/1, phía Mỹ tìm cách nắm bắt thông tin chi tiết về những căn cứ quân sự quan trọng, sân bay và cảng biển tại Greenland – các địa điểm có thể được sử dụng trong một kịch bản tấn công hoặc kiểm soát hòn đảo.

Bài báo cho biết Washington thu thập dữ liệu nhạy cảm liên quan đến các vị trí chiến lược trên vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, động thái bị cho là vi phạm các thỏa thuận song phương hiện có giữa Copenhagen và Washington.

Ông Trump lập luận rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Tuy nhiên, lập luận này đã bị Đan Mạch, Nga và Trung Quốc bác bỏ.

Bình luận về vụ bê bối do thám, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói với Wall Street Journal rằng ông “vô cùng lo lắng”, nhấn mạnh: “Chúng tôi không do thám bạn bè".