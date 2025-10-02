Tìm thấy xe bán tải chở 3 người đàn ông bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

(VTC News) -

Khoảng 12h ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xác định vị trí ô tô bán tải chở 3 người đàn ông được báo mất tích từ ngày 29/9.

Chiếc xe được tìm thấy dưới lớp đất đá dày tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 279, đoạn thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe bán tải. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Xe bị chôn vùi hoàn toàn, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai biện pháp đưa phương tiện ra ngoài. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do khối lượng đất đá lớn và địa hình nguy hiểm.

Nhà chức trách cùng gia đình các nạn nhân vẫn chờ kết quả tiếp cận hiện trường để làm rõ tình trạng của 3 người đàn ông trên xe.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Đ. (SN 1988, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) lái xe bán tải hiệu Nissan Navara, chở theo hai người là anh Hoàng Đức G. (SN 1990) và anh Phùng Văn T. (SN 1980).

Ba người đi từ xã Nậm Xé về xã Văn Bàn thì mất liên lạc.

Chiếc xe trước lúc gặp nạn. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Qua trích xuất camera, khoảng 7h56 cùng ngày, chiếc xe được ghi nhận đi qua khu vực cây xăng xã Minh Lương. Chỉ ít phút sau, tại thôn Pom Khén xảy ra vụ sạt lở lớn, vùi lấp khoảng 100m đường, khối lượng đất đá ước khoảng 1.000 m³.