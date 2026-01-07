Thông tin chi tiết 32 sĩ quan Cuba thiệt mạng trong vụ Mỹ tấn công Venezuela

(VTC News) -

Trong số những người thiệt mạng có nhiều người mang cấp bậc Đại tá, Trung úy, Thiếu tá và Đại úy cùng một số binh sĩ dự bị có độ tuổi từ 26 đến 60. Ngoài công bố thông tin chi tiết về tên, tuổi và cập bậc, truyền thông nhà nước Cuba còn công bố thêm ảnh chân dung của họ.

Các nạn nhân đều thuộc Lực lượng vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ - hai cơ quan an ninh chính của Cuba. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ nhiệm vụ của họ hay chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Cuba thông báo quốc tang trong hai để tưởng nhớ những sĩ quan thiệt mạng tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 4/11, Cuba cũng thừa nhận cái chết của những nhân viên đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Nam Mỹ này theo thỏa thuận giữa hai nước.

"Các chiến sĩ, của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với phẩm giá và lòng dũng cảm, ngã xuống sau những cuộc kháng cự quyết liệt trong trận chiến trực diện chống lại quân tấn công cũng như trong những vụ đánh bom vào các cơ sở", tuyên bố chính thức cho biết.

Để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba hy sinh vào rạng sáng ngày 3/1 trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tuyên bố cử hành Quốc tang từ 6h sáng (giờ địa phương) thứ Hai, ngày 5/1, đến 12h đêm thứ Ba, ngày 6/1.

Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn nước này.

Người thân của các chiến sĩ hy sinh đã được thông báo ngay sau khi danh tính của họ được xác định. Đồng thời Đại tướng Raúl Castro Ruz – lãnh đạo Cách mạng Cuba, và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng các lãnh đạo của cả hai bộ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và sự hỗ trợ tới gia đình và người thân của họ.

Theo tờ Reuters, phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành cuộc tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela nếu các thành viên còn lại trong chính quyền nước này không hợp tác với Mỹ sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự để “ổn định tình hình Venezuela”. Đồng thời, ông ám chỉ khả năng mở rộng hành động sang các quốc gia Mỹ Latinh khác, trong đó có Colombia và Mexico, nếu các nước này không kiểm soát được dòng ma túy chảy vào Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Venezuela đang nắm quyền lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello gọi việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân là “một vụ bắt cóc”, đồng thời khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela khiến Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tổ chức cuộc họp đặc biệt hôm 6/1.

Trong cuộc họp của OAS, đại diện của một số quốc gia cũng mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Mauricio Jaramillo Jassir lên án điều mà ông cho là cuộc tấn công vào chủ quyền của Venezuela. Ông nói rằng hành động quân sự đơn phương này là “sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế” và tạo ra tiền lệ “vô cùng đáng lo ngại”.