(VTC News) -

Câu đố vua Tiếng Việt dưới đây cho trước các từ ngữ: t/r/á/i/k/h/á/o và yêu cầu bạn phải ghép chúng trở nên có nghĩa.

Thông minh đến mấy cũng phải chào thua câu đố vua Tiếng Việt này.

Liệu trong vòng 10 giây, bạn có sắp xếp được những chữ cái trên thành từ có nghĩa? Hãy để lại câu trả lời ở box bình luận bên dưới.