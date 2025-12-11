Thông đèo D’ran nối Đà Lạt- Khánh Hoà: Loại phương tiện nào còn bị hạn chế?

(VTC News) -

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 8h ngày 11/12, đèo D'Ran (quốc lộ 20) qua phường Xuân Trường - Đà Lạt đã thông xe trở lại sau hơn 40 ngày tạm đóng để khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng khu vực cầu Treo (giữa đèo D'Ran).

Tuy nhiên, tuyến đường chỉ cho phép xe dưới 5 tấn và xe chở người dưới 16 chỗ lưu thông; các loại xe từ 5 tấn, xe từ 16 chỗ trở lên chủ động chọn tuyến khác thay thế như quốc lộ 27, tỉnh lộ 729…

Đèo D'Ran (quốc lộ 20) thông xe vào 8h sáng nay.

Theo Sở này, trước tình hình mưa gió còn diễn biến phức tạp, trên tuyến vẫn tiếp tục sửa chữa các vị trí hư hỏng, vì vậy tài xế hạn chế đi ban đêm, lúc mưa lớn. Khi qua đèo cần đi chậm, giữ khoảng cách, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng tại khu vực đang thi công.

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang duy trì rào chắn, cọc tiêu, đèn cảnh báo và trực 24/24h để cảnh giới sạt trượt.

Trước đó, tối 28/10, mưa lớn kéo dài làm ta luy dương trượt với khối lượng đất đá lớn đổ xuống mặt quốc lộ 20, gây ùn tắc nghiêm trọng, mặt đường nứt toác hàng chục mét. UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hạ tải mái dốc, khơi thông thoát nước, gia cố nền, mặt đường để sớm khôi phục lưu thông an toàn.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đến thời điểm mở lại, việc hốt dọn, gia cố tạm, bảo đảm an toàn đã hoàn thành, đáp ứng điều kiện cho thông xe có kiểm soát.

Cùng với đèo Prenn và đèo Mimosa đã lần lượt mở lại trước đó, các cửa ngõ vào - ra Đà Lạt cơ bản thông suốt. Riêng đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) địa phận tỉnh Khánh Hòa vẫn còn ùn tắc cục bộ do nhiều điểm sạt lở, lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục, dự kiến đèo này sẽ thông xe vào tuần tới.