Thời tiết kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5: Miền Trung khả năng nắng nóng kỷ lục 45 độ C

(VTC News) -

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng. Theo dự báo thời tiết các địa phương 10 ngày tới cập nhật trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, nhiệt độ các khu vực này bắt đầu tăng nhanh.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm các tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, các địa phương từ Nghệ An đến Phú Yên ngày 24/4 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thanh Hóa đến Phú Yên từ 25/4 nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiệt độ cao nhất ở Quảng Trị được dự báo có thể lên tới 45 độ C. (Nguồn ảnh: nchmf)

Trong đó, bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia hiển thị, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong tuần tới dự báo xảy ra trong 5 ngày nghỉ lễ, phổ biến từ 40 độ C trở lên. Đặc biệt ngày 30/4-1/5, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42-43 độ C.

Đáng chú ý, tại tỉnh Quảng Trị, nhiệt độ các ngày 29, 30/4 và 1/5 có thể tăng cao kỷ lục lên ngưỡng 45 độ C, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ này nếu xảy ra sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất 44,2 độ C tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023.

Tại Hà Nội, từ 26/4, nhiệt độ tăng mạnh lên 35 độ C, trời chuyển nắng nóng. Ngày 30/4-1/5, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô là 38 độ C, trời ít mây và nắng nóng gay gắt.

Tại Điện Biên, giai đoạn từ 26/4-1/5, nhiệt độ trong ngày phổ biến 25-38 độ C, có ngày lên 39 độ C, thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Xác suất xảy ra mưa trong những ngày này thấp.

Tuần tới, dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo cơ quan khí tượng, thời kỳ từ 21/4 - 20/5, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời gian này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn 2-3 độ C.

Khô hạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn. Ở Trung Bộ, khô hạn khả năng xuất hiện và kéo dài trong suốt thời kỳ dự báo. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Từ 21/4-20/5 là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước, nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn cháy nổ rất cao", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.