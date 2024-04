Ứng dụng dự báo nhiệt độ Hà Nội 45 độ C dịp nghỉ lễ 30/4, chuyên gia nói gì?

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (thời kỳ từ 21/4 - 20/5/2024), áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên, nắng nóng xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

"Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời gian này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn 2-3 độ C", ông Hoà thông tin.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ khoảng 25/4, nắng nóng có thể gia tăng về cường độ.

Cụ thể, từ 25/4, Bắc Bộ dự báo xảy ra nắng nóng cục bộ sau đợt mưa rào và dông, trong đó khu Tây Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cập nhật từ một ứng dụng dự báo thời tiết (app) trên điện thoại, đỉnh điểm nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày 30/4 lên tới 45 độ C. Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tuy nhiên, một chuyên gia lĩnh vực khí tượng thuỷ văn phủ nhận ngưỡng nhiệt độ này ở Hà Nội trong những ngày tới.

Chuyên gia cho hay, tại thời điểm này, thông tin về nhiệt độ ở các tỉnh, thành đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật đến ngày 1/5 và mọi người nên cập nhật thông tin về thời tiết trên các bản tin của cơ quan khí tượng.

Nhiệt độ hiển thị trên các app có thể dùng để tham khảo.

Cụ thể, bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thể hiện, từ 26/4, nhiệt độ thủ đô tăng nhanh cao nhất trên 35 độ C, trời chuyển nắng nóng.

Ngưỡng nhiệt cao nhất ở Hà Nội dự báo tiếp tục tăng mạnh trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cao nhất lên tới 38 độ C, trời ít mây và nắng nóng gay gắt.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", cơ quan khí tượng lưu ý.

Các địa phương từ Nghệ An đến Phú Yên ngày 24/4 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 25/4 như "chảo lửa" với nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong tuần tới dự báo xảy ra trong 5 ngày nghỉ lễ phổ biến từ 40 độ C trở lên, đặc biệt ngày 30/4-1/5, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 43 độ C.

Trong ngày 21/4, thống kê của cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40 độ C.

Sơn La, Hòa Bình, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 37,3 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 38,2 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,4 độ C.