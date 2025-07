Thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ mưa triền miên, nguy cơ sạt lở, ngập lụt diện rộng

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 1/7, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/6 đến 3h ngày 1/7 có nơi trên 100mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 154,2mm; Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 112,8mm; Bản Qua (Lào Cai) 109,4mm; Phúc Do (Thanh Hóa) 103mm.

Từ sáng sớm 1/7 đến sáng sớm 3/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-140mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, càng làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở tại miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc liên tục hứng mưa làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng đô thị. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Ninh, đặc biệt tại các xã/phường:

Lai Châu: Nậm Tăm, Thu Lũm, Bản Bo, Bum Nưa, Lê Lợi, Mường Tè, Pa Ủ, Sìn Hồ.

Phú Thọ: An Bình, Bao La, Cao Sơn, Chân Mộng, Lạc Thủy, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Mường Hoa, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Phú Mỹ, Tân Lạc, Tân Mai, Thung Nai, Toàn Thắng, Xuân Đài.

Quảng Ninh: Đường Hoa, Hải Sơn, Hoành Mô, Lục Hồn, phường Móng Cái 3, Quảng Đức, Quảng Tân.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/7, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/7 đến ngày 10/7, cơ quan khí tượng cho biết, từ trưa 3/7, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ. Từ thời điểm này đến ngày 9/7, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 2/7 đến ngày 5/7, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối. Trong đó, phía Nam khu vực này mưa giảm dần từ 4/7.

Trong thời kỳ dự báo, cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối. Riêng từ đêm 2-3/7 có mưa, mưa vừa và dông lúc chiều và tối, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước trong ngày 1/7/2025

Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.